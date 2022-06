După o finală stânsă, Gabriela Dima a reușit să convingă juriul că merită premiul cel mare: 50.000 de euro și râvnitul trofeu MasterChef România, sezonul opt.

Gabriela Dima: „A fost foarte greu, dar a fost plăcut, în același timp. Cel mai greu, cel puțin dintre probe, eu detestam probele în care trebuia să facem un preparat la alegere. Îmi zburau o mulțime de rețete prin minte.”

Roxana Hulpe: Dar reușeai să termini la timp.

Gabriela Dima: „Ba chiar înainte. Am spart și vasele de vreo câteva ori.”



Roxana Hulpe: Cum reușeai să faci asta, cânt toți ceilalți se plângeau că nu au suficient timp?

Gabriela Dima: „Am fost pusă și eu în postura lor, de câteva ori. Mi-am ales preparate complicate care nu se puteau face în 45 de minute, sub nicio formă și am zis eu să încerc, totuși. Am fost și eu în criză de timp de vreo câteva ori, dar în momentele în care terminam chiar înainte de expirarea timpului, aveam inspirație să-mi aleg o rețetă ușoară, dar spectaculoasă.”

Cosmin Stan: Care a fost strategia pe care ai aplicat-o?

Gabriela Dima: „Nu am avut neapărat o strategie, că nu ai cum să-ți faci o strategie. Am venit focusată pe rețete și pe treaba pe care o aveam de făcut. (…) Venisem cu un scop acolo. Să câștig! Și am reușit.”

Cosmin Stan: Ce vei face cu marele premiu?

Gabriela Dima: „Îmi doresc foarte tare să-mi fac un studio de gătit, să nu mai arate casa mea ca un studio de filmări.”

Roxana Hulpe: Când te-ai apucat tu de gătit?

Gabriela Dima: „De gătit, pentru prima data, am gătit în clasa I. Vreo 7, 8 ani aveam. (…) Eram singură acasă și m-am apucat să fac piure de cartofi. Mama m-a găsit plângând că nu știam să fac sosul de roșii. (…) Profesionist, niciodată. Nici acum nu mă consider profesionistă. (…) Acum doi ani de zile, la începutul pandemiei, când eram cu toții închiși în case și cu toții găteam. A luat o amploare așa… Spectaculos. Am de gând să continui acest proiect, de asta îmi și doresc un studio de gătitunde să-mi desfășor în liniște activitatea.”

Cosmin Stan: Înainte să vii la MasterChef, erai deja cunoscuta ca „Miss Friptură”. De unde vine acest nume?

Gabriela Dima: „Pe Instagram mă cheamă „misswellington”, care este un preparat bazat pe carne, pe mușchi de vită. Și, un prieten de-al meu a făcut o glumă cu „Miss Friptură”. Trebuia să mergem undeva și a întrebat „Vine și Miss Friptură?”. Și așa a rămas.”