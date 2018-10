Reacții privind revocarea lui Lazăr. Danileţ: Ministrul poate revoca un înalt procuror pentru orice vrea el

Inquam

Judecătorul Cristi Danileţ susţine că în prezent ministrul justiţiei "poate revoca un înalt procuror pentru orice vrea el".

"Aşadar procurorul general al României e propus spre revocare pentru conducerea defectuoasă a Ministerului Public fiindcă a vorbit public, dar nu pe placul ministrului justiţiei. Sincer, putea fi revocat că îi stă uneori cravata strâmbă sau pentru că poartă ochelari. Azi, ministrul poate revoca un înalt procuror pentru orice vrea el. Eu am mai spus-o: nu controlează o persoană cel ce o numeşte în funcţie, ci cel care o poate revoca", a scris Danileţ miercuri într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat miercuri că va declanşa procedura de revocare din funcţie a procurorului general al României, Augustin Lazăr. El a prezentat raportul privind activitatea managerială a procurorului-şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Ministrul justiţiei a afirmat că faptele enumerate în raport sunt "de netolerat" într-un stat de drept iar activitatea managerială a lui Lazăr contravine obligaţiilor constituţionale şi legale.

Orban:Toader nu a făcut decât să-şi mai cumpere o lună de mandat prin propunerea de revocare a lui Lazăr

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat miercuri decizia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, privind declanşarea procedurii de revocare din funcţie a procurorului general al României, Augustin Lazăr, susţinând că această propunere este "absurdă", "stupidă" şi "lipsită de argumente".

"Este o nouă ticăloşie comisă de cel mai penibil ministru al Justiţiei din România, o propunere de revocare absurdă, stupidă, care nu are în spate niciun fel de argument. Toader nu a făcut altceva decât să-şi mai cumpere o lună de mandat de la Liviu Dragnea, executându-i ordinul de a decapita Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (...) Tudorel Toader a arătat că nu este ministrul Justiţiei, că nu este ministrul Justiţiei cetăţenilor români şi nu este altceva decât un avocat al Mafiei şi că nu este altceva decât un călău care a fost năimit să decapiteze toate instituţiile Justiţiei la ordinul lui Dragnea, cu scopul evident de a bloca orice fel de luptă împotriva corupţiei din România, de a politiza aceste institiuţii fundamentale pentru funcţionarea statului de drept din România şi de a le transforma în instrumente ale PSD şi instrumente de reprimare a Opoziţiei din societate. Gestul de astăzi al ministrului Justiţiei, care nu are nicio bază constituţională şi legală, care nu are niciun fel de argument, ne arată câtă dreptate am avut când am decis să depunem moţiunea împotriva acestui individ care îşi bate joc de Justiţia din România", a declarat Orban, pentru AGERPRES.

El a susţinut că Toader sfidează recomandările Comisiei de la Veneţia.

"Este de necrezut cum Tudorel Toader, care a fost răsplătit, pentru toate porcăriile pe care le-a făcut de când a fost numit ministru al Justiţiei, de Dragnea şi de camarila anti-Justiţie din jurul lui cu un nou mandat la Comisia de la Veneţia, este incredibil cum un membru al Comisiei de la Veneţia poate să sfideze literalmente recomandările Comisiei de la Veneţia care au fost adoptate acum două zile. Printre recomandările Comisiei de la Veneţia există recomandarea prin care se solicită autorităţilor din România să nu lase procedura de numire şi procedura de revocare a şefilor Parchetelor doar la cheremul ministrului Justiţiei şi legea să echilibreze această procedură întărind rolul CSM şi al preşedintelui României", a afirmat liderul PNL.

Preşedintele PNL i-a invitat pe deputaţi să voteze moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei.

USR: Tudorel Toader şi-a salvat postul înainte de remaniere

Conducerea Uniunii Salvaţi România (USR) afirmă că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, i-a schimbat pe procurorii-şefi la ordinele liderilor PSD şi ALDE, salvându-şi postul înainte de remaniere.

"Tudorel Toader şi-a îndeplinit misiunea pe care a primit-o de la Dragnea şi Tăriceanu: a reuşit să schimbe toţi procurorii-şefi. În acest fel, Tudorel Toader şi-a salvat din nou postul de ministru al Justiţiei înainte ca PSD şi ALDE să ia decizia de remaniere", se arată într-un comunicat de presă al USR, remis miercuri seară AGERPRES.

Conducerea USR consideră, de asemenea, că este "inacceptabil" ca printre motivele de revocare a procurorului general Augustin Lazăr să fie criticarea "inculpaţilor de rang înalt", apreciind că, practic, acesta a fost revocat pentru că "l-a criticat pe infractorul Liviu Dragnea".

"USR subliniază ipocrizia lui Tudorel Toader, care a invocat printre motivele de revocare a procurorului general şi semnarea unui protocol secret cu SRI. USR aminteşte faptul că şi inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare a semnat un astfel de protocol, prin urmare nici el nu mai are credibilitatea pentru a conduce această instituţie. În schimb, Tudorel Toader a dat în urmă cu o lună de zile o ordonanţă de urgenţă, fără avizul CSM, pentru a prelungi mandatul lui Lucian Netejoru, inspector-şef al Inspecţiei Judiciare, pentru că mandatul său a expirat la începutul lui septembrie. Revocarea lui Augustin Lazăr este o nouă dovadă că România se transformă în dictatura personală a lui Liviu Dragnea, iar pentru Tudorel Toader asta înseamnă normalitate", se susţine în comunicat.

USR aminteşte, în final, că a depus o moţiune împotriva ministrului justiţiei, Tudorel Toader.

Macovei: Argumentele lui Toader pentru revocarea procurorului general Augustin Lazăr sunt ridicole şi nevalide

Europarlamentarul Monica Macovei afirmă că argumentele ministrului justiţiei, Tudorel Toader, pentru revocarea procurorului general al României, Augustin Lazăr, sunt "ridicole şi nevalide", acesta fiind "sancţionat pentru că a spus adevărul".

Într-un comunicat de presă remis miercuri AGERPRES, Monica Macovei susţine că deciziile anunţate de ministrul Tudorel Toader sunt luate de liderii coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu.

"Toader anunţă că cere revocarea procurorului general şi că pleacă în concediu. Toader ia decizii importante pentru justiţie într-o pauză de o zi între concedii. Pentru că Toader anunţă, de fapt, deciziile luate de Dragnea şi Tăriceanu şi de grupul infracţional organizat PSD&ALDE. Argumentele lui Toader pentru revocarea procurorului general Augustin Lazăr sunt ridicole şi nevalide: dl. Lazăr este acuzat că a folosit sintagma 'inculpaţi de rang înalt', că a criticat modificările legilor justiţiei, că a criticat decizii ale CCR sau că are discursuri publice 'cu caracter eminamente politic'. Pe scurt, procurorul general este sancţionat pentru că a spus adevărul: avem într-adevăr 'inculpaţi de rang înalt', modificările legilor justiţiei sunt proaste şi subordonează politic magistraţii şi trebuiau criticate exact de procurorul general, iar conţinutul declaraţiilor sale publice nu poate fi evaluat de sluga grupului de crimă organizată", este de părere Monica Macovei.

Eurodeputata consideră că "singura vină" a lui Augustin Lazăr este că "a spus adevărul despre intenţiile politicienilor" din coaliţia de guvernare.

"Toader nu spune însă nimic de faptul că există un raport al experţilor de la Comisia de la Veneţia care indică exact aceleaşi probleme pe care procurorul general le-a exprimat public. Augustin Lazăr a spus adevărul despre intenţiile politicienilor PSD&ALDE şi ale ministrului Toader, aceasta este singura lui vină. Iar coaliţia toxică PSD&ALDE nu îl mai vrea", susţine Macovei.

