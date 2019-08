Reacții după ce un polițist ar fi vorbit despre cazul Alexandrei cu un personaj controversat

Apar informații tulburătoare despre modul în care a acționat fostul adjunct al poliției Olt, după ce Alexandra a cerut ajutor la 112. Polițistul ar fi luat legătura cu un bărbat care controlează o firmă de pază în Caracal.

I-ar fi trimis mai multe informații din anchetă, deși știa că acesta ar fi fost implicat în trecut în mai multe scandaluri. Revoltător este și că individul i-ar fi pus pe agenți pe o pistă falsă: i-a trimis să o caute pe fată la adresa unui rival, iar aceștia au pierdut timp prețios.

La şase ore de la apelurile disperate ale Alexandrei la 112, adjunctul Inspectoratului de Poliţie Olt - la acea vreme, comisarul şef Nicolae Alexe, care preluase cazul, l-ar fi sunat pe Remus Radoi, zis Codiţă.

Bărbatul - care deţine în Caracal o firmă de pază şi în trecut a fost implicat în mai multe scandaluri, unele penale - nu ar fi răspuns iniţial. Ar fi revenit el cu un telefon când a văzut apelul şi ulterior între cei doi a existat o discuţie purtată prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie.

Capturile discuţiei - prezentate de Codiţă - arată că poliţistul i-a trimis două numere de telefon: unul de pe care Alexandra a sunat la 112 iar celălalt folosit de Gheorghe Dincă atunci când a anunţat-o pe mama fetei că adolescenta ar fi plecat în Anglia.

Remus Rădoi susține că este obligat să colaboreze cu poliţia pentru că are firmă de securitate. Întrebat despre relația cu Nicolae Alexe, a răspuns: ”Strict profesională, ne-am cunoscut acum câteva luni.”

Între comisarul şef Nicolae Alexe - de la poliţia Olt - şi Remus Radoi au existat discuţii şi a doua zi - purtate tot prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie. Poliţistul i-a cerut lui Codiţă să îl ajute să identifice o maşină - a cărei fotografie exista în dosarul dispariţiei - acum trei luni - a Luizei, cealaltă tânără pe care Dincă a declarat că ar fi ucis-o.

Remus Rădoi: "Organele de anchetă ne-au solicitat să spunem unde vedem BMW gri. Le-am spus unde am văzut, nici măcar nu le-am spus proprietarul."

În urma acestor discuţii, echipe de poliţişti au fost trimise la două adrese în localitatea Redea la locuinţelor unor persoane care ar avea legătură cu Daniel Oacă - şi el bănuit în trecut de mai multe ilegalităţi.

Rădoi, zis și Codiță i-a trimis pe polițiști aici, în localitatea Redea, la clanuri rivale. Doar că erau niște piste false, aşa cum s-a demonstrat ulterior. Între timp, Alexandra era sechestrată într-un cartier din Caracal, la 10 kilometri distanța. Din păcate, astfel s-a pierdut timp prețios.



Daniel Oacă: "Au venit la nişte cunoscuţi, am fost implicat ca suspect de Rădoi Remus, dar nu au venit la mine.”

Reporter: De ce v-a indicat că suspect?

Daniel Oacă: ”Pentru că are pică pe mine, mă duşmăneşte şi îmi pare rău că am fost târât în acest scandal.”

Remus Rădoi: "Nu am trimis poliţia. Noi nici nu putem trimite poliţa undeva."

Între Remus Rădoi şi Daniel Oacă exista o rivalitate veche. În 2010 grupările conduse de ei au fost implicate într-un scandal cu împuşcături pe străzile din Caracal.

La acea vreme, Remus Rădoi a fost filmat în timp ce se plimba cu pistolul în mâna pe sub ochii poliţiştilor. Ulterior ar fi fost sancţionat cu amendă penală.

Contactat de Ştirile PROTV, fostul adjunct al Poliţiei din Olt, comisarul şef Nicolae Alexe, a refuzat să explice de ce i-a cerut ajutorul lui Codiţa - deşi se ştia despre trecutul controversat al acestuia.

Felul în care a acţionat acesta - oferind date din anchetă - este contestat de sindicaliştii din poliţie.

Remus Rădoi controlează în Caracal o firmă de pază - care potrivit ultimelor înregistrări existente pe pagina de internet a Ministerului de Finanţe - are 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri de câteva milioane de lei.

Societatea asigură în zona paza mai multor instituţii publice şi societăţi comerciale - unele dintre aceaste controlate de politicieni.

Codiţă a susţinut că - înainte de izbucnirea acestui scandal - a oferit deseori informaţii poliţiei iar - acum câteva luni i-ar fi trimis Ministerului de Interne date despre un clan de proxeneţi din Caracal.