Patronul firmei de pază din Olt, despre cazul Caracal: "Ne-au cerut date despre mașini"

Remus Rădoi, patronul firmei de pază la care ar fi apelat Poliţia Olt, în noaptea în care era căutată Alexandra, a declarat că oamenii legii i-au cerut informații despre o mașină argintie.

"Prin regulamentul de funcţionare şi organizare al societăților de pază, legea 333/2003 prevede că suntem obligaţi să cooperăm şi să furnizăm date atunci când ne sunt cerute de către organele de anchetă.

Ni s-a cerut acest lucru și ori de câte ori ni s-au cerut informații pentru un caz al dânșilor, noi eram obligați prin această lege și din punct de vedere uman să oferima cele informații.

Nu există un protocol scris, există legea 333 care ne obligă să cooperăm și să furnizăm date atunci când ne sunt cerute de organelle de anchetă".

Remus Rădoi i-a declarat corespondentului știrilor Pro TV, Cosmin Stan, că a colaborat cu Poliția Olt în urma unui dosar privind victimele unei rețele de trafic de persoane.

"Există un dosar constituit DIICOT Olt sub conduceera domnului procuror-șef Călina Ionuț, cu ajutorul domnlui Alexe Nicolae (n.r. fostul adjunct IPJ Olt), am dus peste 40 de victime ale unei rețele de trafic de persoane care au mers și au depus plângeri în vederea anchetării acestei organizații. Au fost ridicați, s-au făcut peste 40 de percheziții, din ce știm acum sunt toți sub control judiciar cu perspectiva ca ei să fie trimişi în judecată şi apoi condamnaţi."

Cu privire la sprijinul oferit poliției în cazul dispariției Alexandrei, patronul firmei de pază a declarat că: “Nu am trimis poliția la adrese greșite, nici nu putem face așa ceva. Ne-au solicitat să le furnizăm date cu privire la nişte maşini cu anumite caracteristici. Unde vedem maşini argintii BMW breack. Noi le spuneam în zona de se afla o maşină, voi verificaţi. Ulterior s-a revenit în jurul orei 22 - 23, specificându-se că mașina era un Reault Megane argintiu și iar ni s-au cerut informații. Repet, în baza aceleiaşi legi.”

Întrebat despre relația cu fostul adjunct al IPJ Olt, Alexe Nicolae, omul de afaceri a adăugat că “este o relaţie strict profesională. Ne-am cunoscut acum câteva luni în contextual constituirii acestui dosar de crimă organizată. Mi-au cerut sprijinul, menţionând că şi ei ştiu că lumea nu are încredere în poliţie, rugându-mă să merg la victime să-I rog să meargă la DIICOT să depună plângere. Ceea ce am şi făcut.”

În ceea ce priveşte implicarea poltiei în cazuld e la Caracal, Radoi a spus că poliţiştii au intervenit “foarte lent, lipsiţi de empatie, aşa cum îi ştim noi de-o viaţă. La nivel de popr, eu simt o deteriorare a moralităţii, o lipsă de umanitate. În acest caz nu aveam mai mult potenţial de a ne implicăm, noi facem strict ce ne impune legea. Mai mult, puteam face doar din punct de vedere uman, cee ace simţi sau ceea ce poţi. Repet, despre acest individ nu aveam date.”

