Reacția unui bărbat din Turcia când a dat de aglomerația de pe DN1

Încurajaţi de vremea bună şi dornici de o gură de aer curat, în a doua zi a anului mii de oameni s-au urcat în maşini şi au pornit spre munte.

Acelaşi gând a animat însă prea multă lume şi drumului naţional care leagă Capitala de Valea Prahovei s-a transformat într-un convoi care înainta extrem de lent. Oamenii au stat cinci sau şase ore blocaţi în maşini, epuizaţi de aşteptare.

DN1 a arătat din nou neputința autorităţilor de a construi şosele. Un drum care durează în mod obişnuit două ore, a durat de trei ori mai mult şi i-a exasperat pe oameni. Cu siguranţă numele premierilor care au condus guvernele în ultimii ani au fost deseori pomenite. Şi nu în context pozitiv.

Gigi Petcu, şofer: "Chiar nu mă aşteptam astăzi, sâmbătă. Am zis că se mai odihneşte lumea cu un pahar de vin, după o burtă mai plină. Da chiar nu mă aşteptam."

Bărbat din Turcia: "Turcia, aşa ceva nu este, trafic nimic nu are, are autobahn tot mai frumos. Aici în România nici nu are autobanh. Aşa ceva nu are."

DN1 a fost plin în toată perioada sărbătorilor, dar niciodată coloana de maşini nu a fost atât de lungă. Oamenii spun că pentru fiecare 20 de metri parcurşi au stat câte 20 de minute. Neînţelegând ce li se întâmplă, unii s-au dat jos şi au aşteptat sperând ca aglomeraţia va trece.

Șofer: Ne dăm exact seama ce se întâmplă cu traficul.

Reporter: Practic aşteptaţi să se mai elibereze?

Șofer: Măcar un pic să putem să circulăm.

Iar pe alţii i-au împins nevoile.

Șofer: Mă grăbesc că trebuie să ajung până la baie.

Reporter: Păi unde, ca e aglomeraţie?

Șofer: Nu ştiu găsesc eu.

Au fost şi unii care au abordat lucrurile surprinzător de detaşat.

Reporter: Încotro vreţi să ajungeţi?

Șofer: La Sinaia şi stăm de vreo oră şi jumătate. Păi cred că ajungem pe la 5 e 12 jumătate. La 7 trebuie să ne întoarcem Doar să luăm aşa un aer de munte.

Iar cei care au ajuns în sfârşit, s-au aşezat la alte cozi. Pe paginile de socializare au apărut imagini cu rândul de la telescaun, ba chiar administratorii au cerut ajutorul jandarmilor ca să se asigure că toţi cei care aşteaptă respecta distanța şi poarta măşti.

Tot ca o parcare imensă a arătat şi drumul naţional spre Transalpina. Mii de şoferi au plecat cu gândul că îşi vor bucura ochii cu peisajul nins, la Rânca, una dintre puţinele staţiuni cu zăpadă. Oamenii nu au văzut însă decât un şir nesfârşit de maşini.

Șofer: E coadă până sus.

Reporter: Și nu mai urcaţi

Șofer: Nu mai, că e aglomerat, deja avem o oră jumătate de când stăm aici şi n are rost.

Pasager: Ne întoarcem.

Reporter: Din cauza cozii.

Pasager: Da, e foarte rău.

Unii, mai răbdători, au spus că se vor ambiţiona să ajungă la munte, chiar dacă vor înfrunta epopeea găsirii unui loc de parcare.

Pasager: Tocmai din Piteşti venim, pentru zăpada. Păi ce să facem dacă la noi nu a nins.

Reporter: Până ajungeţi se topeşte.

Pasager: Păi cred că ajungem la 12 la noapte şi aveam programat şi un grătar, dar ce să facem.

Coada de maşini i-a scos din case şi pe localnici, miraţi ca pe la porţile lor s-a format aşa un convoi de autoturisme.

Localnic: "Niciodată în viaţa vieţilor mele, nici pe magistrală, nu am văzut aşa ceva."

Nici de peisajul superb de pe Transfăgărășan nu s-a mai bucurat nimeni. Coloanele de mașini s-au întins pe şase kilometri şi oamenii au aşteptat cu orele atât la coborâre, cât şi la urcare.

În toată această aglomeraţie, doi turişti din Mediaş s-au plimbat cu ATV-urile pe o pârtie de schiuri, spre indignarea tuturor. S-a întâmplat pe domeniul schiabil Șureanu, din Munţii Sebesului. Jandarmii i-au amendat în final cu câte 500 de lei.

De o experienţă neplăcută au avut parte şi alţi turişti care au ajuns cu maşina în şanţ în timp ce se deplasau spre baza pârtiilor din aceeaşi zonă. Jandarmii i-au ajutat să repună autoturismul pe roţi.