Reacția unui cioban din Bihor când i-a ieșit în cale un bandit căutat în toată Europa

Un spărgător de bancomate căutat în toată Europa a fost prins de poliţiştii dintr-o comună bihoreană, nu fără emoții. Bărbatul a fugit prin lanurile de porumb și chiar prin grădinile localnicilor.

Cu ajutorul lor, însă, oamenii legii au reuşit să îl încătușeze.

Individul de 42 de ani este bănuit că a făcut o pagubă de peste 700.000 de euro, după ce a spart cu nişte complici, bancomate din Belgia. A dat însă lovituri şi în Luxemburg, Germania, Anglia ori Italia.

Probabil nu credea nici el că va capitula tocmai în comună Tinca. Maşina în care se afla împreună cu o persoană a fost blocată în trafic - a ignorat semnalele poliției.

Suspectul apucase să coboare. A fugit până când a dat peste un cioban din zonă.

Cioban: "Am fost acolo, sus, la pădure, cu oile şi un băiat o ieşit din pădure. Mi s-o părut suspect, că nu l-am cunoscut. O venit către mine, zice: "Bună ziua. Bună ziua. Dar ce faceţi pe-aici, domnu? Sunt în concurs. Facem Turul României." După ce s-o-ndepartat, tot din 10 în 15 metri se întorcea cu spatele şi se uita. Dacă nu-l urmăreşte cineva. Am sunat pe polițaiu de-aici de la noi. O venit echipajul de poliţie, în faţa lui, acolo şi el o traversat păşunea, în grădini."

Poliţiştii i-au alertat imediat pe localnici și au periat împrejurimile. Suspectul a fugit, mai întâi, prin nişte lanuri de porumb iar apoi chiar prin grădinile oamenilor.

Localnic: "Am observat pe cineva în fundul grădinii, că e o persoană străină. Nu înţelegeam ce căuta. M-am dus înspre el: "Ce faci, dom'le, ce-i cu dumneata aici? Zice, dom'le, vrea să mă prindă ăştia." Şi, dintr-o dată - era agitat, aşa, da' o namilă de om, dom'le, solid - sare gardul, de la mine la vecinul, încolo a sărit."

Mai mulţi localnici i-au luat urma şi, în cele din urmă, l-au prins pe fugar.

Vecină: "Am văzut pe vecinul că fuge şi băiatul ăla, poliţistul, o zis să fugă după el. Înc-am strigat la băiatul meu să nu se ducă, că mi-o fost frică că face ceva."

Localnic: "O venit pe ogrăzi, pe parte asta, s-o-ntors, am fugit noi după el, o zburat gardul la al a doua casă, colea, încă trei dincolo. Şi-acolo l-am prins şi am zburat toţi peste el şi o venit poliţia şi i-o pus cătuşele."

Comisar-şef Alina Fărcuța, purtător de cuvânt IPJ Bihor: "Bărbatul de 42 de ani, din Tecuci, era urmărit internaţional. Autorităţile din Belgia au emis pe numele acestuia un mandat de arestare european, fiind bănuit de comiterea unor infracţiuni de furt din bancomate pe teritoriul Belgiei. Bărbatul a fost urmărit în trafic în localitatea Oradea şi prins, pe raza localităţii Gurbediu, de poliţiştii din Tinca."

Magistraţii din Oradea au emis, pe numele bărbatului, un mandat de arestare provizorie de 15 zile. Suspectul urmează să fie predat autorităţilor belgiene.