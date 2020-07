Reacția unui bărbat acuzat că și-a ucis soția în bătaie. „Chiar sunt foarte nevinovat”

Situaţie revoltătoare în judeţul Bacău. Un bărbat de 38 de ani, suspectat că şi-a ucis fosta soţie în bătaie, este cercetat sub control judiciar pentru omor. Instanţa a decis să nu-l ţină în arest. Justificarea deciziei nu a fost făcută publică până acum.

O fiică a victimei face însă portretul agresorului şi îl descrie drept un bărbat violent, care şi-a terorizat partenera cu bătaia. În ciuda acuzaţiilor, omul susţine că n-are nicio vină pentru moartea femeii de 38 de ani.

Femeia ucisă şi suspectul au fost căsătoriţi timp de trei ani. La sfârşitul lui 2019, femeia a divorţat. Surprinzător, a rămas în casa bărbatului, împreună cu o fiică din prima căsătorie, în vârstă de 11 ani. A doua fiică a femeii crede că victima a rămas cu călăul său pentru că acesta ar fi ameninţat că îi va răni fetele dacă îl părăseşte. Mama să trăia în teroare de frica individului şi ceruse ajutor şi la Poliţie, povesteşte tânără.

Cristina Camil, fiica victimei: A depus şi plângeri plus apelurile la 112.

Reporter: Ce s-a întâmplat după aceste apeluri?

Cristina Camil, fiica victimei: De 2 ori au luat-o de acolo şi atât.

Reporter: Cum îţi explici că a rămas cu ea?

Cristina Camil, fiica victimei: Mă gândesc la ameninţări. Când pleca la serviciu, mergeam cu ea la magazin, nu mergea singură şi spray paralizant avea mereu cu ea.

La sfârşitul lunii martie, bărbatul a sunat la 112 şi a susţinut că şi-a găsit fosta soţie moartă, în pat. Şi acum spune la fel.

Gheorhiță Turcu: Când am venit acasă, pe la 10, am găsit-o în pat moartă şi mă bănuie că am omorât-o eu. E ceva în neregulă şi lumea vorbeşte.

Reporter: Vă consideraţi nevinovat?

Gheorhiță Turcu: Chiar sunt foarte nevinovat.

Reporter: Erau urme de lovituri pe faţa ei.

Gheorhiță Turcu: Sunt palmele mele pe faţă. (.....) Am luat-o, am pălmuit-o, i-am dat palme peste faţă, să o salvez cumva că poate îşi revine. Era acolo moartă.

Rudele au văzut că femeia moartă avea trupul plin de lovituri. În plus, ştiau trecutul de coşmar, îndurat alături de fostul său soţ.

Aneta Hârlea, mătuşa victimei: "Toată era umflată, capul era umflat. A venit mereu bătută, dar bătută, nu aşa o palmă. A venit cu părul smuls din cap. Tot timpul ea avea o teamă."

Rănile multiple de pe trupul femeii le-au arătat şi legistilor- era vorba despre crimă.

Reporter: Cât de greu vă este să îl vedeţi liber?

Aneta Hârlea: Da nu greu,...foarte greu, pentru că ea este în fundul pământului şi el e liber.

Suspectul a fost iniţial reţinut pentru crimă. A fost şi arestat patru zile, dar a contestat masura la Curtea de Apel Bacău. Instanţa i-a admis contestaţia şi l-a scos de după gratii.

Cãtãlin Şerban, judecător Curtea de apel Bacău: "Rejudecând cauza, curtea a respins măsură arestului preventiv şi a dispus faţă de inculpat măsură controlului judiciar pe o perioadă de maxim 60 de zile. Ca efect a dispunerii acestei măsuri inculpatul a fost pus de îndată în libertate."

Cristinel Ciocântã, procuror criminalist: "În prezent, faţă de inculpat se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de omor sub forma violenţei în familie, constând în aceea că, pe 23 martie, în timp ce se afla la domiciliu, a ucis-o pe concubina sa, pe care a lovit-o cu pumnii şi cu picioarele."

Surse din anchetă spun că eliberarea suspectului de omor s-ar fi făcut pe motive de procedură.