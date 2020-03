Reacția unor părinți când o mamă a refuzat să dea bani pentru cadoul învățătoarei. „Mergeți acolo!”

O mamă din Oradea a stârnit revolta mai multor părinți după ce a refuzat să dea bani pentru cadoul învățătoarei de la clasa pregătitoare a fiicei sale.

Mihaela Ichim, profesoară în Oradea, a publicat o conversație de pe un grup de WhatsApp în care alți părinți îi cer să își mute fiica din clasă după ce a refuzat să contribuie la cadoul învățătoarei și la achiziționarea unor perdele și a unui alfabetar.

„Dragi părinți, căci vouă mă adresez, este inadmisibil unde s-a ajuns. Unde am ajuns noi, ca oameni. În imaginea de mai jos vedeți reacțiile părinților, ai căror copii sunt în clasa cu fetița mea, la școala "Nicolae Balcescu" din Oradea. Reacție venită în urma refuzului meu de a da bani pentru cadoul dnei învățătoare și pentru achiziționarea unor perdele și a unui alfabetar.

1. Nu am facut-o din răutate, ci pentru că lucrez în învățământ și știu, după 17 ani de dăruire, că lucrurile se pot face și altfel, nu doar stând cu mâna întinsă în fața părinților. Avem proiecte europene, avem ONG-URI foarte implicate, care lucrează pe proiecte cu școli, avem sponsorizări, avem bani de la primării. Doar că lucrurile astea ar trebui făcute de cadrele didactice și manageri gratis și cu multe ore petrecute în fata calculatorului.

Dacă eu am putut, și alții pot.

2. Nu am facut-o, pentru că este ilegal( art. 5, lit. b), pct. II din Codul Cadru de etica al personalului didactic aprobat prin Ordinul MEN nr. 4831/2018) și imoral.

3. Nu am facut-o, pentru că de ani de zile încercăm să schimbam țara asta, pentru că ne plângem de indiferența și șpăgile care domnesc în toate instituțiile statului, dar noi, ca actori principali, nu facem nimic sau chiar contrariul.

Să ajung să fiu "sfătuită" să-mi mut copilul în altă clasă, e prea mult. Pentru mine și pentru copilul meu.

AJUNGE! VREAU O ROMÂNIE FRUMOASA!”, este mesajul postat, luni, pe Facebook, de Miahela Ichim.

Profesorii pot ajunge la închisoare dacă cer cadouri de la elevi

Profesorii din învăţământul preuniversitar care cer foloase necuvenite vor fi consideraţi în fata instanţelor funcţionari publici şi ar putea ajunge după gratii pentru luare de mită.

Precedentul a fost stabilit de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a decis că o profesoară care le-a cerut elevilor câte 500 de lei ca să nu-i lase corigenţi să fie judecată. Asta înseamnă că profesorii, la fel că medicii care cer bani, pot primi pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru mită.

Legea penală spune că funcţionarul public este acea persoană care cu sau fără o remuneraţie exercita o funcţie publică de orice natură. Iar funcţionarii publici care pretind sau primesc bani sau alte foloase necuvenite, influenţând în vreun fel îndatoririle de serviciu, pot fi acuzaţi de luare de mită.

Profesorii acuzaţi de luare de mită risca de acum încolo pedeapsa cu închisoarea de la trei la zece ani. Şi nu doar atât. Cei condamnaţi îşi pot pierde şi dreptul de a-şi mai exercita funcţia la catedră.

Conform Regulamentului de funcţionare a unităţilor şcolare, profesorii nu au voie să pretindă niciun fel de bun sau să condiţioneze în vreun fel dreptul la educaţie. Nici banii daţi de părinţi pentru clasă nu au ce cauta în buzunarele profesorilor.

Marius Nistor, preşedintele FSE Spiru Haret: “Nu au dreptul să primească niciun bun, singurul bun pe care îl primesc este dreptul salarial. Dar nu trebuie să cădem în extrema cealaltă încât un cadru didactic primeşte un buchet de flori la început de an sau la sfârşit de an, automat ar trebui văzut acest lucru ca o infracţiune.”

Decizia Înaltei Curţi se aplică doar în situaţii de luare de mâţă, ea nu schimba în vreun fel statutul profesorului. Acesta nu se va supune Legii Funcţionarului Public, ci Legii Educaţiei.