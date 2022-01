Reacția lui George Simion, după ce Dominic Fritz l-a acuzat că a intrat cu o „bandă” Aur în Primăria Timișoara

Inquam Photos / George Calin

George Simion, neagă orice fel de violențe în sediul Primăriei Timișoara. Liderul AUR îl contrazice pe Dominic Fritz și susține că a intrat pașnic în sediu, pentru a obține o audiență.

George Simion a negat punct cu punct afirmațiile primarului Dominic Fritz, după incidentul în care au fost implicați mai mulți membri AUR, vineri la prânz.

„Ar fi bine ca o parte a presei să ne ia și nouă declarațiile, că le dăm de fiecare dată. Ce a spus Dominic Fritz e o minciună sfruntată, oamenii aceia nu erau aduși cu autocarul, nu avem nicio legătură cu Noua Dreaptă, care avea un protest la jumătate de oră după. Încearcă să facă ce făcea Iliescu, bande de legionari, samd. Știm discursul lui Iliescu, și îl auzim acum la Fritz și la Iohannis. Nu s-a comis niciun act de violență, noi am intrat în primăria Timișoarei fără să vină vreun polițist local sau vreo autoritate să ne întrebe ceva, nici de certificat, nici ce vrem. De abia la etajul I a venit un domn care nu s-a recomandat, aflăm din postarea domnului Fritz că ar fi managerul orașului, și am cerut ceea ce voiam de la început, o audiență pentru domnul Ioan Bînciu, o să las presei numărul domnului Ioan Bînciu, a cărui soție a fost ucisă de dictatura lui Ceaușescu, care de o lună jumătate nu este primit în audiență, nici el, nici alți timișoreni, de domnul Fritz sau de vreun viceprimar. Asta am cerut, nu s-a comis nicio violență, o să pun în jumătate de oră pe pagina mea de Facebook imaginile de acolo...dar se vede și pe live-ul care a fost postat de filiala din Timiș.”

„O bandă de membri şi simpatizanţi AUR, în frunte cu George Simion, aduşi la Timişoara cu autocarul, împreună cu organizaţia Noua Dreaptă din Mehedinţi, au pătruns în mod ilegal în sediul Primăriei, prin forţă fizică. Scopul acestor bande a fost să creeze haos şi panică în instituţie şi printre timişorenii care aveau treburi legitime de rezolvat la Primărie. Este inadmisibil că Jandarmeria şi Poliţia Locală au asistat impotente la acest act violent”, a scris Dominic Fritz pe contul său de Facebook.