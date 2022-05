Reacția lui Cristian Popescu Piedone, după condamnare: M-au luat nevinovat. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit

Inquam Photos / Octav Ganea

Cristian Popescu Piedone, condamnat definitiv în dosarul Colectiv, a comendat pe Facebook condamnarea la 4 ani de închisoare în dosarul Colectiv.

"M-au luat... NEVINOVAT. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate! Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie! M-au vânat pe unde m-au prins. Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele... Rămâneți cu bine, oameni buni!", a scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook.

Primarul le-a mulțumit celor care i-au fost alături în acești ani.

"Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc!

Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire! Povestea noastră se oprește aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat... ! Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate! Am crezut în visuri, am împlinit visuri! Am dovedit că putem face imposibilul... posibil! Va iubesc! Să ieșiți la vot când vor fi alegeri! Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte! Un primar demn și muncitor, care să vă merite! Cu multă dragoste, Piedone", a completat Popescu Piedone.

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare, în dosarul Colectiv, pedeapsa fiind redusă față de prima instanță, când fusese condamnat la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu.