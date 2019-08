Reacția Ecaterinei Andronescu după ce a fost demisă pe Facebook: ”Am aflat de la televizor ”

Ecaterina Andronescu a reacționat după anunțul Vioricăi Dăncilă pe Facebook că a demis-o spunând că a aflat de la televizor de decizie.

”Am aflat de la televiziune. Nu m-a căutat premierul, din păcate. Eram într-o ședință cu consiliul ministerului”, a declarat Ecaterina Andronescu, la Digi24.

Andronescu a explicat că afirmaţia făcută joi seară, potrivit căreia ea ar fi învăţat acasă să nu se urce în nicio maşină străină, "nu avea nicio legătură" cu situaţia Alexandrei.

"Intenţia mea era, ceea ce am şi spus de fapt, că dacă părinţii nu le spun, noi la şcoală avem obligaţia să-i ajutăm pe copii să se ferească de răufăcători. Acesta era mesajul meu. Din toamnă să generăm o campanie în şcoli să-i ferim de răufăcători pe cei pe care îi şcolim în şcolile noastre. Nu avea nicio legătură cu situaţia, decât să-i protejăm în perspectivă, pentru că faptul era împlinit. Nu asta era intenţia mea, de a o acuza cumva pe Alexandra sau pe părinţii ei. Un moment nu am gândit aşa. (...) Nu m-am oprit aici, în emisiune (...). Am continuat să spun: 'Noi, în toamnă, va trebui să declanşăm o campanie în şcolile noastre pentru a-i învăţa pe copii să se protejeze'", a spus Andronescu la Digi24.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că a demis-o, vineri, pe Ecaterina Andronescu din funcţia de ministru al Educaţiei, pentru declaraţiile "profund greşite" făcute recent de aceasta într-o emisiune televizată.

Citește și Ecaterina Andronescu a fost demisă de Viorica Dăncilă

Prim-ministrul a precizat, într-o postare pe Facebook, că îl va propune pentru a prelua interimatul la Ministerul Educaţiei pe ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz.



Declarația controversată despre Alexandra, care i-a adus demisia Ecaterinei Andronescu

Prezentă la Antena 3, joi seară, Ecaterina Andronescu a declarat că ea a „învăţat de acasă să nu se urce cu străini în maşină”, referindu-se la cazul Alexandrei, fata de 15 ani răpită şi sechestrată după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină „la ocazie”, potrivit news.ro.

„Eu am învățat de acasă să nu mă urc cu un străin în mașina”, a mai spus Ecaterina Andronescu, antrenând reacții virulente pe rețelele de socializare.