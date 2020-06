Cristina Bălan, câștigătoarea Vocea României, bruscată de poliţişti, după ce copiii ei s-au urcat într-un tobogan

Cântăreața Cristina Bălan, câștigătoarea emisiunii Vocea României, a fost protagonista unui incident neplăcut, joi, în timp ce se afla într-un parc cu cei doi copii ai ei.

Cântăreața a povestit, pe pagina de Facebook, că a fost apostrofată și luată de braț de doi polițiști locali, dar și de un paznicul unui parc, după ce copiii ei, care suferă de sindromul Down, au vrut să se dea pe tobogan, spațiul respectiv fiind însă închis.

"Voi scrie câteva lucruri despre întâmplarea de astăzi din parc, despre ce înseamnă lipsa totală de empatie şi înţelegere, când la mijloc e o situaţie mai dificilă. Sau mai specială. Veniserăm şi noi în parc, după kinetoterapie. Pentru că insistau copiii, pentru că nu ştiam că sunt închise unele puncte de distracţie. Am ajuns în parc, abia deschisesem portiera maşinii ca Toma al nostru era deja la jumătatea parcului, l-am strigat, în fine, după nişte insistente l-am convins să ne aştepte. Ce vreau să zic cu asta, copilul era nerăbdător să ajungă la tobogane. Am observat că primul loc de joacă cu tobogane era închis, aşa că am mers înspre al doilea. Am lăsat copiii să alerge, normal, eram în parc. Până să ajung eu la al doilea loc cu tobogane, ai mei erau deja suuuuus, sus de tot, se bucurau de joacă. Degeaba au pus autorităţile romane o bentiţă albă (hahaha) să semnaleze că e închis acolo; copiii nu s-au simţit intimidaţi şi au trecut pe sub râsul lor de bentiţa şi s-au căţărat imediat pe toate cele. Evident că degeaba le explica mami, cu vocea tot mai departe, că e închis, că nu e voie, ca una, ca alta.

De menţionat că mai erau nişte copilaşi în zona aia, aşa că imposibil să-i conving pe ai mei că nu e voie. Adică pt alţii e, doar pt ei nu?", a povestit cântăreața în debutul mesajului.

Cristina Bălan a menționat că este un om civizilat, care respectă legea, însă nu a găsit niciun pic de înțelegere din partea polițiștilor locali, cât de mult a încercat să le explice că cei doi copii ai săi sunt bolnavi și nu îi poate lua pe sus din parc

"Sunt un om care respectă legea, sunt un om civilizat şi care respecta oamenii. Dar ce am întâlnit astăzi în acel parc nu sunt oameni, sunt nişte uniforme incapabile să înţeleagă că insignele lor nu le dau dreptul să se poarte ca nişte roboţi şi că oamenii au situaţii şi situaţii.

1. Imediat ce am fost somata să ies din parc i-am explicat poliţistei că e vorba de doi copii cu SD şi că e nevoie de răbdare. Mi s-a răspuns că şi ea are copii şi unde mi-e autoritatea de părinte. Poftim??!

2. Nici pe departe nu a dorit tanti poliţistă să mă ajute în vreun fel, ci doar să-şi exercite puterea şi autoritatea. I-am tot explicat că nu am cum să părăsesc locul în 2 minute, la fel ca ceilalţi copii şi părinţi care mai erau pe acolo. Dar ea dorea să mă mişc rapid, să urc eu după copii, să-i trag cu forţa de pe tobogan, eventual.

3. A dorit să mă legitimeze, i-am spus numele şi apoi am fost distrasă (doh!) de copii, să-i conving să coboare de sus. Iar ei se blocaseră un pic, din cauza schimbului de replici dintre mine şi poliţista.

4. Am plecat fără să-i mai spun nimic poliţistei, dar m-am trezit cu doi colegi chemaţi de ea să rezolve gravă infracţiune comisă de o mamă cu doi copii speciali.

5. Colegii dumneaei au fost iritaţi ca eu vorbesc agresiv (nu am înjurat, nu am jignit cu nimic, dar eram agitată şi vorbeam pe ton răstit), motiv pentru care mi-au cerut să mă legitimez. Nu aveam buletin la mine pt că ieşirea asta în parc n-a fost planificată, ci la dorinţa copiilor de a se da pe tobogane", se arată în mesaj.

Cântăreața a povestit că unul dintre bărbați a hărțuit-o, a luat-o de braț, cerându-i să se legitimeze.

"Unul dintre indivizi m-a tot hărţuit, m-a luat de braţ să mă ducă la secţie pt că nu mă legitimez (adică nu voiam să dau data naşterii, că numele mi l-am spus şi chiar l-am rugat să mă caute pe google, că are toate datele necesare). Acelaşi individ în uniforma îmi tot cerea să stau pe loc pt a mă legitima (le dădusem şi data naşterii şi pe bunica şi tot), în condiţiile în care începuse să plouă de ceva vreme iar acum se înteţea. Eu fiind cu doi copii de mână, el trăgea de mine să stau pe loc, eu ţipam la el că duc copiii în maşină. El avea pretenţia să rămân în ploaie, cu doi copii mici, până reuşeşte colegul lui să verifice cine sunt. Lucru care dura de ceva vreme, de parcă mă caută cu cfr-ul. Mi s-a părut exagerat, în contextul dat. Şi acum mi se pare. Vă daţi seama? Când mă gândesc câţi infractori sunt pe stradă şi îşi râd în barbă, iar noi, cei care mereu respectăm legea, suntem prinşi cu astfel de “infracţiuni” şi “contravenţii” grave şi organele aplica riguros legea pe noi. Pe noi v-aţi găsit?! Alooooo, organele, sunteţi şi voi oameni sau aveţi programe în derulare?. Pentru poliţista care mă şi ironiza ca părinte, o întrebare: când v-am adus la cunoştinţa situaţia cromozomială a copiilor mei, nu puteaţi să vă oferiţi să mă ajutaţi? Ca de la mamă la mama? Sau sunteţi doar poliţista? Am refuzat vreo clipă să părăsesc parcul? Nu. Dar puteaţi să mă ajutaţi să iau de acolo copiii în timpul pe care mi-l cereaţi? Sau să staţi şi să aşteptaţi, ca omul, să aibă timp şi copilaşii să reacţioneze şi să coboare de unde erau, fără panică sau altele. Că nu făcuseră nimic rău. Dar nu, poliţistul roman trebuie să-şi exercite puterea, să pună genunchiul pe gâtul cetăţeanului. Dar, atenţie! Nu pe gâtul infractorului, nuuuu, aia sunt eliberaţi la două minute după crimă, viol etc. Eventual şi cu scuze/compensaţii pt condiţiile din pârnaie. Dar noi, noi părinţii ăştia periculoşi, care încălcam legile şi ordonanţele, noi suntem ameninţaţi cu duşul la secţie, cu amenzi şi cu altele", și-a încheiat Cristina Bălan mesajul.

La rândul său, soțul Cristinei Bălan a avut o reacție virulentă pe Facebook, în urma incidentului.

"Vă rog, DISTRIBUIȚI cât mai mult, să vadă o țâră întreagă care sunt prioritățile statului român. Nu am cuvinte. Nu am cuvinte!! Cine va plăti terapiile de recuperare ale copiilor după ce au asistat la asemenea scenă de groază? Cum este posibil un astfel de mercenar să tragă de o mamă cu forța să o ducă la secție. Și asta de ce, pentru că picii noștri, adevărați INFRACTORI, au urcat pe tobogane. Doamne ferește! DOAMNE FEREȘTE, oameni buni!", a scris Gabriel Bălan.