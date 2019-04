Reacţia comisarului pe justiţie când a aflat că în România are dosar penal. "Rămâi calmă"

Vera Jourova a vorbit despre prima sa reacţie atunci când a aflat că în ţara noastră are dosar penal, fiind acuzată alături de Frans Timmermans şi Augustin Lazăr.

"Am fost şocată, a fost o surpriză foarte neplăcută. Am venit tot timpul în România ca să ajut, să coopeerez. Iubesc ţara asta, oamenii de aici. Eram atât de fericită să vin aici atât de des în trecut. Vedeam progresele, nu doar drumurile şi clădirile, dar şi atmosfera, oamenii. Şi deodată am aflat despre asta. Mi-am spus Rămâi calmă, e o greşeală", a declarat Vera Jourova, în interviul acordat corespondentului ProTV Rareş Năstase

Procurorul Adina Florea a înregistrat la începutul anului un dosar penal pe numele lui Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), după o plângere depusă de luju.ro.

Timmermans şi Jourova, acuzaţi de falsificarea Raportului MCV

Plângerea îi viza şi pe comisarul european pe Justiţie Vera Jourova, procurorul general al României, Augstin Lazăr, şi pe şefa reprezentanţei Comisiei Europene în România, Angela Cristea. Toţi erau acuzaţi deconstituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, comunicare de informaţii false, toate în legătură cu falsificarea Raportului MCV.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a reacționat, transmiţând că "am dori să le reamintim autorităților române că nu au nicio jurisdicție în aceste cazuri. Toți oficialii Comisiei Europene sunt sub jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii Europene, și sunt protejați de protocolul privind imunitățile și privilegiile, atașat Tratatului și semnat de toate statele membre, inclusiv de România. Dați-mi voie să vă reamintesc că ieri ne-am exprimat o mare îngrijorare legată de starea statului de drept din România”.

Pe 27 martie, dosarul "Timmermans" a fost clasat.

