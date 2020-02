Reacția angajaților de la baza olimpică Snagov, unde revin sportivi din Italia

Lipsa informării poate duce la situaţii absurde. Asta se întâmplă acum în baza sportivă Snagov, unde angajaţii refuză să mai meargă la muncă, după ce au aflat că acolo vor fi cazaţi sportivi români care au avut un cantonament, în Italia.

Conducerea instituţiei, cei din ministerul tineretului şi medicii fac eforturi ca să îi convingă pe oameni că nu sunt în pericol. Şi în comună Nucşoara, din Argeş, localnicii s-au revoltat, când au auzit că vor fi făcute, două centre de izolare.

După ce au aflat că membrii lotului naţional de canotaj urmează să fie aduşi din Italia cu un avion charter şi vor fi cazaţi în complexul sportiv în care lucrează, mai mulţi angajaţi de la Baza Snagov au anunţat că nu vor veni la muncă. Alţii au depus cereri de concediu,

Angajată: "Nu mai vin la muncă, soțul meu nu vrea să mă mai lase"

Conducerea bazei sportive, ministerul Tineretului şi Sportului şi medici ai lotului olimpic încearcă acum să-i convingă că nu au motive să fie speriaţi. Potrivit lor, toţi sportivii din lotul de canotaj sunt sănătoşi. Au stat în Terni, o zonă din centrul Italiei, departe de focare. În timpul cantonamentului au fost separaţi de localnici.

Medic: "Nu au nicio problemă…"

Adela Alexe, director Bază sportivă Snagov: "Spune că a luat oricum măsuri de protecţie, măşti şi altele că au fost aduşi în ţară ca să nu se închidă graniţa în Italia"

Dragoş Coman, secretar de stat ministerul tineretului şi sportului: "Oamenii nu ar trebui să se teamă…"

Majoritatea temerilor par a fi provocate de întoarcerea membrilor lotului de canotaj care sunt încă în Italia. Cei din lotul de caiac s-au întors încă de aseară dintr-un alt oraş aflat în centrul Italiei, Sabaudi.

Constantin Diba: "Nu are nimeni nimic, toată lumea e ok. Am stat în sud din fericire şi am reuşit să ne ferim."

Florin Popescu, antrenor caiac: ''Nu vor să vină să ne servească? Asta este decizia lor, noi mergem în cantonament şi ne vedem de treabă pentru că avem Olimpiadă"

Baza sportiva nouă din Snagov este una din cele mai bine dotate din România. Capacitatea de cazare este de 200 de persoane, iar aici se antrenează sportive din lotul caiac canoe, dar şi box

Este foarte important ca antrenamentele să nu fie perturbate pentru că sportivii romani au şanse la medalii la Jocurile Olimpice organizate în această vară la Tokyo.

Proteste și în Argeș



Tot din cauza fricii, în comuna Nucșoara din Argeş s-a iscat o revoltă. Localnicii sunt foc de supărare după ce au aflat că prefectura va izola în comună lor suspecţii de coronavirus din judeţ.

Localnic: "Nu vrem să ajungem la prostii de-astea, să ne ia poliţia ! Dar toţi ieşim cu furci, cu topoare, nu are ce cauta aici"

Bătrân:" N-are voie aicea, tată, baaa ! Ne îmbolnăveşte copiii noştri !"

Oamenii recunosc că nu ştiu nimic despre coronavirus.

Tanara: "Avem copii mici, cum să ne aducă în centrul nostru oameni bolnavi ? Nu suntem de acord !"

Femeie: "Nu vrem ca şi satul nostru să fie ce e în afară, deci nu vrem aşa ceva!"

Sunt susţinuţi de primar, care spune că nu a fost consultat.

Ion Cojocaru primar Nucșoara: "Reacţia o vedeţi, a oamenilor, e clar că nu e nimeni de acord, eu sunt în asentimentul lor. Locaţia în sine nu presupune nici măcar igienizare, nu au apă la momentul ăsta, nu au lemne, nu au personal."

Sătenii sunt decişi să nu lase pe nimeni să se apropie de comună lor şi vor să închidă drumul.