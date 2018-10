La un pas de o tragedie de proporții în Timișoara. Scene de haos după ce un hotel a luat foc

Pro TV

A fost mobilizare de forţe joi noapte în Timişoara. Un hotel a fost cuprins de flăcări, iar la faţa locului aproape 30 de pompieri s-au luptat mai bine de două ore cu vâlvătaia care părea de neoprit.

Din fericire, în urma incendiului nicio persoană nu a fost rănită. Panica s-a instalat la miezul nopţii în complexul Studenţesc din Timişoara. Potrivit martorilor, flăcările violente au izbucnit pe terasa unui hotel, s-au extins la vegetaţia din jur şi au cuprins întregul acoperiş.

În scurt timp, valvătaia, fumul dens şi trosnetele puternice au învăluit întreaga clădire.

Martor: "A luat foc, da nu se poate ajunge acolo că e haos."

Martor: "Am văzut flăcări mari, ieşeau de aici. Erau oameni, fugeau afară, focul s-a extins de jos."

Martor: "Eram la căminul 9 şi am văzut că a luat foc şi am putut să intru până la etajul 2 şi am văzut că nu era nimeni. Nu ştiu la etajul 3."

Neputincioşi în calea flăcărilor, oamenii au sunat la 112. La faţa locului au intervenit 29 de militari cu 5 autospeciale şi 3 ambulante SMURD, iar strada a fost închisă.

Cătălin Daescu, ISU Timiș: "Au fost evacuate şi autoevacuate de către personalul hotelului. Nu au fost înregistrate victime"

După mai bine de două ore incendiul a fost stins. O anchetă urmează să stabilească acum firul evenimentelor.

