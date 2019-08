Reacția a 3 copii orfani, atunci când și-au văzut casa în flăcări. ”A fost șoc”

Dramă în judeţul Bacău, pentru o mamă cu trei copii, rămasă văduvă la 27 de ani: un incendiu i-a distrus acum locuinţa!

Focul a fost atât de puternic, încât a distrus şi grajdul unui vecin. Oamenii au sunat imediat la 112 şi au cerut ajutor. După ce s-au luptat mai bine de trei ore cu valvătaia, pompierii au reuşit să salveze gospodăriile învecinate. Însă casa copiilor este o ruină şi trebuie dărâmată.

Vecinii au fost primii care au sărit să stingă flăcările, dar imediat şi-au dat seama că sunt depăşiţi de situaţie. Vântul puternic a extins rapid valvătaia.

Vecină: ”A izbucnit pe dedesubt apoi în interior şi apoi afară”.

Soacra proprietarei a fost cea care a văzut fumul gros, din grădină. În aproape jumătate de oră, flăcările au pârjolit tot.

Elena Boboc - soacra proprietarei: Când am venit, erau flăcări, dar de la ce nu ştiu. Când am venit înapoi, acolo era o magazie cu lemne şi acolo am văzut foc, dar de la ce a luat nu ştiu.

Reporter: S-a dus şi la vecini?

Soacra: Da, într-o fracţiune de secundă a luat-o la deal. A ars şi termopanul la casă, au pocnit toate geamurile, toate uşile.

Oamenii s-au speriat când au văzut că flăcările au ajuns şi la vecini.

Săndina Butuc - vecina: ”Flăcările au început deodată. Am văzut fumul şi flăcările şi am încercat să o ajut pe doamna. A scos apă cât am putut apoi au venit şi alţi bărbaţi în ajutorul meu. Între timp, am chemat şi pompierii”.

Antoneta Albineu - vecina: Când am ieşit, deja erau flăcări. Pocnea învelitoarea de la grajd.

Reporter: Ardea peste tot?

Vecina: Da, şi au venit oameni au venit vecinii. Plângeau copiii, ţipau, a fost şoc.

Cel mai probabil un scurtcircuit a declanşat incendiul, spun pompierii, care au intervenit cu 3 echipaje.

Andrei Grecu - ISJ - Bacău: ”După 3 ore şi jumătate, incendiul a fost lichidat”.

Casa nu mai poate fi locuită şi trebuie dărâmată din temelie. Tânără mamă a rămas văduvă în urmă cu doi ani, şi era ajutată doar de soacra ei, cu care locuia.

Soacra: Nu am nicio posibilitate, am diabet fac insulina.

Reporter: Aveţi vreo posibilitate să reconstruiţi?

Soacra: Nu.

Copiii, cel mai mare de numai 10 ani au rămas doar cu hainele de pe ei. Până vine frigul, familia are nevoie de ajutor pentru a-şi ridica măcar o cameră, unde să se adăpostească.

