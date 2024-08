Răsturnare de situație în privința bolii care a alertat întreaga lume. Ce s-a descoperit la un pacient din Pakistan

Pakistranul anunţa vineri că a diagnosticat un caz de mpox, la un pacient în vârstă de 34 de ani care ”venea dintr-o ţară de la Golful (Persic)”.

A fost efectuată o secvenţiere gentică a tulpinei.

”Virusul aparţine subtipului clada 2”, anunţă Ministerul pakiestanez al Sănătăţii.

”În prezent, epidemia din Republica Democratică Congo (RDC) este asociată în primul rând cladei 1b. Este de notat că până în prezent nu s-a raportat niciun caz din clada 1b în Pakistan”, subliniază ministerul.

Joi, Suedia a anunţat că a înregistrat un caz din subtipul clada 1b - aceeaşi tulpină de mpox care a apărut în RDC din septembrie 2023 -, primul caz din afara Africii.

