Răsturnare de situație în cazul tânărului legat cu lanțul de copac. Nu mama e vinovată: ”Îmi iubesc copilul”

Răsturnare de situație în povestea tânărului bolnav legat cu lanțuri, în curtea casei. Nu mama, ci tatăl vitreg ar fi apelat la această metodă. Bărbatul de 59 de ani a fost reținut de poliție pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

Inițial, femeia luase asupra ei responsabilitatea, iar acum o anchetă va stabili dacă și ea se face vinovată în vreun fel.

Teribila descoperire au făcut-o asistenţii sociali de la primăria Cozmeşti, care au mers să verifice familia.

Nu mică le-a fost mirarea acestora când l-au găsit pe tânăr captiv în lanţ, legat de un copac, în plin soare. Era complet dezbrăcat şi nu avea apă.

Poliţiştii chemaţi în zonă au tăiat lacătul cu un cleşte şi l-au eliberat, iar medicii de la Ambulanţă l-au transportat la spital, pentru investigaţii.

După mai bine de o oră, în zonă a apărut şi mama băiatului.

De altfel, curtea familiei pare amenajată ca un ţarc uriaş, poarta şi gardurile fiind înălţate cu sârmă şi plase metalice.

”Reporter: Vreți să îl consultați?

Asistenta: Da, dar nu mă lasă să mă ating de el. Trebuie să îl ducem la spital. În afară de starea de igienă precară, el este bolnav psihic, a mai fugit de acasă, spun cei de la poliție.

Reporter: Cum l-ați găsit?

Asistenta: Legat cu lanț cu lacăt de copac”.



”Maria Bîrlescu, mama: De o oră îs plecată.

Reporter: Cu băiatul ce ați făcut?

Maria Bîrlescu: L-am lăsat singur cu fata.

Reporter: L-ați legat cu lanțul de copac?

Maria Bîrlescu: Nu de copac, acolo, ca să nu plece.

Reporter: Cu ce l-ați legat?

Maria Bîrlescu: Cu lanțul, da, dar l-am pierdut de mai multe ori. S-a întâmplat azi, dar nu îl ținem legat.

Reporter: Vă iubiți copilul?

Maria Bîrlescu: Da, foarte mult”.

Hristache Sima, primar Cozmeşti: “Această persoană ne face probleme. Pe strada asta circulă copii la şcoală, el nu are discernământ, se dezbrăcă, face scandal, părinţii intervin dar nu reuşesc, gosopodaria are gard, sârmă înghimpată de 2 m”.

Cazul se află de mai mulţi ani în atenţia autorităţilor locale, care au făcut demersurile necesare la Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui pentru că tânărul să fie instituţionalizat, însă la acel moment nu erau locuri în centre.

Ulterior, mama acestuia, o femeie de 53 de ani care îi este şi asistent personal, a refuzat să îşi lase fiul în grija statului.

”Duminica merge liniștit la biserică, se închină”

Mioara Căldare, asistent social: “Am făcut nenumărate vizite la domiciliu. Li s-a explicat că e mai bine să fie internat în centru, au refuzat. Azi am mers cu colega mea şi am întâlnit acest eveniment neplăcut. Persoana era legată de pom în curte. Nu am putut trece peste aşa ceva. Menţionez că până azi nu l-am mai văzut în aşa o situaţie”.

Vecinii spun că băiatul nu este periculos, însă locul lui e în grija statului.

Vecin: ”Fuge. Adevărul că nu îl poate tine. Sunt curios, se știe că la biserică duminica merge liniștit în față, se închină frumos și în rest nu pot să îl țină. Nu știu cum, nu e periculos”.

Tânărul a fost internat la Psihiatrie. Cel mai probabil, va ajunge într-un centru de protecție al statului.