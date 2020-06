Ramona e de negăsit de 2 zile. Ultimele cuvinte pe care i le-a spus mamei

Căutări disperate în judeţul Mureş! O adolescentă de 15 ani a plecat de acasă şi, de două zile, este de negăsit. Mama copilei bănuieşte că ar fi fost ademenită într-un anturaj nepotrivit şi a cerut ajutorul poliţiştilor.

Mai multe echipaje sunt pe urmele Ramonei Moldovan, o adolecentă de 15 ani. Fata și-a făcut un mic bagaj și i-a spus mamei că merge în vecini.

Mama fetei: "S-o îmbrăcat, şi-a luat geanta pe spate şi-o luat ceva haine şi o pus în geantă, o plecat şi nu a mai venit. Am sunat-o , am întrebat «Tu copilă unde eşti?» și zice «În vecini». Am zis că poate vine ea, că poate a plecat în oraş dar nu a mai venit . Ieri (n.r joi) m-am dus la lucru, m-am întors, n-o venit. Acum vedeţi ce lume îi, cum e tineretul ar fi putut să o prostească."

Familia a cerut sprijinul Poliției. Mai multe echipaje sunt în misiune, în împrejurimi. Au cerut și imagini de pe camerele de supraveghere care acoperă străzile din localitatea Ceaușu de Câmpie.

Andreea Pop, purtător de cuvânt IPJ Mureş: "Are o înălţime de 1.60, părul lung şaten, ochi verzi căprui, are aproximativ 50 kg, poartă ochelari de vedere cu ramă de culoare albă. La momentul dispariţiei avea o cămaşă roşie cu carouri, blugi albaştri şi pantofi sport de culoare albă."

Mama lasă de înțeles că anturajul fetei ar putea fi unul dubios și vorbește despre băieți mai mari cu care ar umbla cea mai bună prietenă a copilei.

Minora a fost dată în urmărire generală. Cei care au văzut-o sau pot oferi informaţii sunt rugaţi să sune la 112.