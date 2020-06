Viiturile au făcut prăpad în jumătate de țară. O fetiță de 5 ani a dispărut în râu

Sunt ore critice pentru mai bine de jumătate de țară. Viiturile au făcut prăpad și au luat trei vieți, iar o fetiță de cinci ani este căutată de când a dispărut în apele umflate ale unui râu.

Zeci de persoane au fost evacuate și peste 1.000 de gospodării sunt distruse. În Moldova și o parte a Transilvaniei, pagubele sunt uriașe. Prutul a rupt două baraje chiar înainte de sectorul românesc. Localnicii din satele învecinate și-au părăsit casele și se roagă să scape de inundații.

În comuna Sânbenedic-Fărău, din Alba, doi oameni sunt prinși în mijlocul șuvoaielor. Încearcă să ajungă lângă un gard, ca să nu fie târâți de ape. În spate, câinele lor îi urmează credincios. Bietul animal se chinuie să se urce pe un gard, speriat de furia apelor.

Cei doi, un tânăr și o bătrână, reușesc să scoată din casa plină de apă o altă persoană și să o ducă într-o zonă sigură.

De altfel, în tot județul Alba a fost prăpăd, după ce ploile s-au transformat în viituri. Când a văzut viitura, un bărbat și-a luat cei patru copii și a fugit din calea puhoaielor.

Bărbat: „Nu a durat cam 15 minute și a fost peste geam, așa mare a fost, a fost mare-mare. Eu am intrat acolo la poartă și mi-a fost până aici în piept apa. Ce am apucat să salvez, am aruncat actele în gura la pod, restul a rămas aici, tot, cu patru copii am fugit cu ele sus în grădină”.

O fetiță de cinci ani a fost luată de apele învolburate ale răului Cibin, în județul Sibiu. Se juca împreună cu o prietenă pe mal, când și-ar fi pierdut un pantof, s-a aplecat să-l recupereze și a căzut în apele umflate ploi.

În Bistrița, localitatea Rodna a fost grav lovită de inundații, după o rupere de nori. Zeci de gospodării, drumuri și terenuri agricole au fost distruse. Pompierii au evacuat 22 de persoane.

Alexandru Varga, voluntar SVSU Rodna: „Noi am fi fost cel puțin la 50 de metri mai jos, nu ar mai fi existat drum în zona asta, e atât de mare forța naturii”.

La Măgura Ilvei, tot în Bistrița, proporțiile dezastrului sunt înspăimântătoare. Zeci de case inundate, pline cu mâl, grădini distruse și hectare întregi de culturi compromise.

Probleme mari sunt acum și la Prut. La Oroftiana, chiar la începutul sectorului românesc, apele se apropie de cota istorică. Pompierii din Botoșani au intrat în alertă, după ce, în Ucraina, două baraje au cedat.

Militarii au evacuat preventiv peste 80 de persoane - jumătate, copii - din localitatea Baranca. Oamenii și-au urcat bunurile în pod, și-au pus animalele în siguranță și s-au mutat la rude.

Și județul Caraș-Severin, greu încercat săptămâna trecută, a fost din nou afectat de ploi și inundații.

Vremea extremă a lovit și litoralul. La Sfântu Gheorghe, în largul marii, s-a format o tornadă, iar la Agigea, în această dimineață, nori groși au coborât deasupra orașului.