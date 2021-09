Rămas văduv la 50 de ani, un tată se chinuie din răsputeri să-și crească cei doi copii

Un bărbat din județul Vaslui își crește singur cei doi copii, după ce soția s-a prăpădit în urmă cu câteva luni. Omul face eforturi supraomenești să țină loc și de mamă și de tată, dar să-și pună zilnic pâinea pe masă.

Pe tată îl cuprinde, însă, disperarea la gândul că se strică vremea și prin acoperișul lor plouă că afară, iar el nu are nicio putere.

Familia locuiește în satul Rafaila. Rămas văduv la 50 de ani, bărbatul a renunțat la meseria de șofer și a devenit părinte cu normă întreagă pentru Bianca, de 9 ani și Cosmin, de 7 ani. Acum spală, gătește, și, pe cât se pricepe, își ajută copiii la lecții. Are o gospodărie îngrijită, dar lipsa banilor îl apasă.

Ionel Huma, tatăl: "Am lucrat la Iași. De când cu femeia, nu am mai putut să plec. Am fost angajat la Arad. Acum nu pot să-i las pe ăștia mici nesupravegheați. Avem o văcuță, mâncam lapte, un căluț, ne târâim să avem lemne pentru casă, păsări, să schimb și eu acoperișul. S-au rupt grinzile. Camera de la vale se dărâmă. Pe sală, unde e frigiderul, s-au pocnit grinzile. Nu e putere financiară să cumpăr. Când plouă, plouă, stăm cu ligheanul. Trebuie să stăm așa."

De când a început școala, ca să câștige un ban, Ionel muncește prin sat. La orele amiezii, își așteaptă copiii, în poartă.

Eiza Drob, World Vision Romania: "Tatăl, acum că a început școala, încearcă să își găsească de lucru până vin copiii de la școală. Apoi face de mâncare, îi ajută la teme. Noi îi ajutam în continuare."

Copiii, modești și harnici, abia îndrăznesc să spună ce și-ar dori.

Bianca, 9 ani: "Îmi doresc o baie, camera mea, casa să fie făcută, să fie și acoperișul, să nu mai plouă când plouă."

Reporter: Pentru tine?

Bianca: "Nimic. Atât, mi-aș dori, să fie casa făcută. Pentru Cosmin îmi doresc o mașină."

Reporter: Nu are jucării?

Bianca: "Are o păpușă la care am pus eu păr și se joacă."

Grija cea mai mare a familiei este acoperișul spart, dar și pereții care stau să cadă. În fața acestor probleme, tatăl se simte neputincios.

Tatăl: "Uitați, camera de aici se duce jos. Nu am avut putere. Aici e camera de la vale, de curat se zice, dar se duce. Aici e paravanul. Aici am făcut o anexă din scânduri să punem și noi una, alta. Muncesc cu două palme, să îi cresc, să fiu sănătos."

Fără ajutor, pe copii și tatăl lor îi așteaptă o iarnă grea. Orice sprijin este, așadar, binevenit.