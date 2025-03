Raed Arafat: Un exerciţiu major de cutremur va avea loc în Bucureşti şi o altă localitate în luna iunie

Un exerciţiu major de cutremur va avea loc în Bucureşti şi într-o altă localitate din România în luna iunie a acestui an, a anunţat, marţi, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

"Am avut un exerciţiu major de cutremur în 2018, am învăţat multe din exerciţiul respectiv, am schimbat parte din regulamentele noastre de intervenţie, (...) mai ales conceptul de intervenţie la cutremur pe care l-am realizat după exerciţiul din 2018. Anul acesta, în perioada 21 - 25 iunie, o să fie al doilea exerciţiu major - cinci zile, patru nopţi. O parte din exerciţiu va fi un cutremur major, dar va atinge două oraşe, nu va mai fi un singur oraş. O să vedem cum o să intervenim în două localităţi, nu numai într-o singură localitate, Bucureştiul fiind inclus bineînţeles. Şi o să vedem cum o să reacţionăm şi o să mai învăţăm anumite lucruri, pentru a le îmbunătăţi ", a declarat Raed Arafat.

Pericolele ascunse din blocurile de locuințe

Şeful DSU a atras atenţia asupra problemelor "ascunse" determinate de modificările neautorizate făcute în apartamentele din blocurile de locuit, a căror amploare nu se cunoaşte.

"Nimeni nu ştie care e amploarea. Adică, o clădire, care, poate, la inspecţia externă o vedem că este perfectă, două - trei apartamente dacă au eliminat zidurile de rezistenţă, la un cutremur clădirea respectivă poate să se prăbuşească. Nu avem idee care este numărul lor, e foarte greu să faci controale în casele oamenilor să vezi ce au făcut în apartamente. Acum, este ilegal, dar a fost o perioadă în care mulţi au făcut modificări, înainte să se vină cu legislaţia clară că acest lucru devine o infracţiune", a explicat Raed Arafat.

El a subliniat că, pe lângă partea de prevenţie, autorităţile au obligaţia de a fi pregătite în caz de intervenţie.

Şeful DSU a menţionat programul cu finanţare de la Banca Mondială prin care se derulează proiecte de consolidări la risc seismic ale clădirilor unde funcţionează instituţiile chemate să intervină în caz de cutremur.

"La IGSU, 142 de milioane de euro, la Poliţie, 50 de milioane de euro şi la Jandarmerie, în jur de 30 şi ceva de milioane de euro. Programul se adresează clădirilor în care se stau cei care intervin în urma unui cutremur. Deci, IGSU a identificat 36 de clădiri, în principal unităţi de pompieri, care sunt sub risc seismic. (...) Am mers pe demolare, reconstrucţie sau pe consolidare, acolo unde este posibilă", a precizat Arafat.

Progrese majore în dotarea echipamentelor pentru situații de urgență

Potrivit acestuia, pe partea de răspuns, s-au făcut paşi "majori" în ultimii ani, având în vedere cheltuielile făcute de sistemul de urgenţă pentru dotare şi modernizare.

"Timp de şapte ani, aproape un miliard de euro au fost cheltuiţi, dar nu sunt suficiente ca fonduri, încă mai este nevoie. Dotări, oameni, pregătire, asta este pe partea noastră ca sistem de intervenţie", a indicat Raed Arafat.

El a punctat şi importanţa care trebuie acordată în continuare pregătirii populaţiei în caz de cutremur, amintind portalul dezvoltat la nivelul DSU intitulat "Fii pregătit.ro".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: