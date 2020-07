Pui de câine călcați de un șofer. ”Niciodată nu mi-a fost dat să văd o asemenea cruzime”. VIDEO îngrozitor

Un șofer a omorât doi pui de câine în Fălticeni, după ce a trecut peste aceștia cu mașina, fără nicio intenție de a frâna sau a-i ocoli. Reprezentanta unei asociații pentru protecția animalelor a spus că nu a întâlnit niciodată o asemenea cruzime.

Imaginile îngrozitoare au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

Pe filmare se vede o cățea cu patru pui care stăteau în mijlocul unui drum, iar la un moment data pare o mașină care trece direct peste doi căței, scrie Monitorul de Suceava.

Înregistrarea video șocantă poate fi văzută aici.

Șoferul nu a avut nicio intenție de a frâna, îi omoară în chinuri groaznice pe cei doi pui și își continuă nonșalant drumul. Cățeaua urmărește instinctiv mașina, dar răul a fost deja făcut.

Șoferul a spus că i-a bătut soarele în ochi

”Marți am plecat în oraș și am lăsat cățeii cu mama lor în curte. Nu știu cum au reușit și au ieșit în stradă, iar mașina care circula în acel moment a trecut pur și simplu peste ei. Am discutat și cu șoferul și mi-a spus că i-a bătut soarele în ochi și nu i-a văzut, dar l-am întrebat dacă acolo ar fi fost un copil tot așa proceda?”, a declarat stăpâna câinilor.

Roxana Ciornei, președinta Asociației ”Casa lui Patrocle”, s-a arătat oripilată de evenimentul de la Fălticeni.

”Am ani buni de când lucrez în domeniul protecției animalelor și niciodată nu mi-a fost dat să văd o asemenea cruzime. Am luat deja legătura cu poliția, mai ales că șoferul este cunoscut, și sper să se ia măsuri legale și cât mai urgente”, a spus Roxana Ciornei.