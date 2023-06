Puhoaiele au făcut prăpăd în sud-vestul țării. ”Nu am văzut de când sunt așa ceva”

Iar în Mehedinți, un drum județean a fost închis traficului ore bune, după ce a fost acoperit de puhoaie.

La Cearâng, în Mehedinți, un râu s-a umflat atât de mult încât a inundat un drum județean pe o distanță de câteva zeci de metri. Mai multe ore, drumul a fost închis.

Localnic: ”Am 65 de ani nu am văzut de când sunt așa ceva, de câte ori am trecut pe aici și nu am văzut așa ceva. Nu pot să ajung acasă, am și un nepoțel în mașină”.

Localnică: ”Nu se poate, le-a luat apa vite, animale, rulote, în ce dădeau la oi să mănânce – stânele sunt inundate – da – și în sat – nu am putut ajunge în sat, cum să ajungem – e apă – e apa trece, ajunsă la noi la prima casă, că stăm la prima casă”.

Zeci de gospodării au fost inundate în Mehedinți

Și culturile agricole au fost acoperite de ape, iar oamenii au privit neputincioși cum munca lor dispare într-o clipă.

Localnic: ”Grâu, porumb, floare, de toate culturile - în sat nu am ajuns, că nu ne dă voie poliția, jandarmii, nu se poate ajunge în sat”.

În altă parte a județului Mehedinți, după nici o oră de ploaie, curțile oamenilor au fost acoperite de torenți.

Liviu Nistoran, șef SVSU Primăria Florești: ”De 25 de ani nu s-au mai întâmplat probleme de genul ăsta. A plouat foarte mult, de la ora 4 a plouat în cantitate foarte mare și toată apa de pe dealuri a venit, s-a adunat pe pârâu și n-a mai făcut față”.

Un prim bilanț arată că zeci de gospodării au fost inundate, iar în privința culturilor agricole daunele sunt încă necunoscute.

”- Rupse toate podurile.

- Și pe ăla icișa la Babele?

- Pe ăla nu rupse.

- Dar pe care?

- Punțile toate”.

100 de oameni din Dolj refuză să fie evacuați

În Dolj a plouat torențial, iar urmările au fost dramatice. Oamenii au privit cu groază cum podul a fost luat de ape. Localitatea Mălăești a rămas izolată. 100 de oameni locuiesc acolo, însă au refuzat să fie evacuați.

”E mai rău ca ieri”.

Potopul, care nu a durat mai mult de o jumătate de oră, a produs numeroase pagube și în comuna Botoșești-Paia. Doi oameni au rămas blocați într-o mașină, după ce un drum a fost inundat de ape.

Pompierii au intervenit și în localitatea Grecești, unde oamenii sunt disperați, după ce locuințele lor au fost inundate pentru a doua noapte la rând.

Iar în Alba, guvernul a trimis pachete cu mâncare și apă sinistraților din localitatea Ighiu, care a fost grav afectată de inundații la începutul săptămânii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-06-2023 07:23