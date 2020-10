Proteste în Iași, faţă de închiderea restaurantelor şi cafenelelor la interior

Cei din domeniul HORECA se plâng că din cauza noilor restricţii afacerile lor sunt în cădere liberă şi atât patronii cât şi angajaţii se pregătesc încet încet de un simbolic parastas.

Managerii unor restaurante și terase din Iași şi-au arătat nemulţumirea organizând chiar o înmormântare cu un manechin în sac negru coliva şi o lumânare aprinsă. O realitate sumbră pe care nu ştim cum să o depăşim spun cu amărăciune oamenii.

Patronii de terase susţin că veniturile le-au scăzut drastic, iar afacerile sunt la un pas de prăbuşire. Încasările sunt cu 80 la sută mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă colaps total.

Adrian Dădu, patron terasă: ”Am ajuns la sapă de lemn şi încercăm să tragem un semnal de alarmă, prin ceea ce facem, servim coliva către clienţii noştri, pentru că suntem în pragul unui parastas, efectiv. Efectiv, rămânem fără forţă de muncă, nu mai ştim dacă a doua zi trebuie să deschidem sau nu, sezonul rece vine şi terasele vor fi închise în scurt timp. Ne-am săturat să fim găină jumulită a lui Stalin, să căutăm mâna aia de boabe, să deschidem, dar săptămâna viitoare să nu ştim ce facem şi în ce direcţie o apucăm”.

Multe dintre afacerile locale sunt la un pas de faliment, iar mare parte din restaurante au deja lacătul pus pe uşi.

Antreprenor: ”Eu am o locaţie care stă închisă de 7 luni, în interior. Nu e deloc confortabil, în primul rând pentru mine şi, în al doilea rând, pentru clienţii care ne frecventau de 20 de ani”.

Mulţi dintre angajaţii restaurantelor vor fi nevoiţi să se reprofilzeze şi să îşi caute alte locuri de muncă, fie şi din alt domeniu, din cauza restricţiilor impuse de Guvern.

Delia Suculiu, chelneriţă: ”Lucrez de foarte mult timp în domeniul ăsta, în jur de 7 ani, nu am mai trecut prin asta niciodată, întotdeauna am avut un loc stabil de muncă, mereu am ştiut când trebuie să vin la muncă, ce am de făcut, şefii au ştiut mereu ce să ne spună, acum, nimic nu e sigur”.

Gabriel Ifrim, barman: ”Sunt colegi care locuim în chirii, avem nevoie de bani, avem copii, facturi mari, avem rate de plătit, unii au copii, nevoie mare de aceste locuri de muncă”.

De pe 6 octombrie, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi a decis să fie din nou închise cafenelele şi restaurantele, după ce rata de infectare cu Sars-Cov-2 a depăşit pragul de 1,5 la o mie de locuitori. Doar în ultimele 24 de ore, Iaşiul a raportat 200 de cazuri pozitive de coronavirus.