Protest timid, cu 9 persoane, în Alexandria. Oamenii spun că nu ies din case de frică

Doar nouă persoane s-au adunat duminică, 20 ianuarie 2018 în faţa Casei de Cultură din Alexandria pentru a protesta faţă de actualul Guvern.

Oamenii spun că nu ies din case de frică, conform presei locale. O florăreasă a povestit că nu mai iese la proteste, după ce în cursul anului trecut a participat la acțiunile civice din Alexandria și, ulterior, n-a mai avut clienți.

”Da, mie îmi e frică. Dar nu pentru mine. Mă tem că ăștia nu vor pleca niciodată. Mă tem că aici ne vom întâlni și peste un an. Și că vom sta în frig, exact așa cum stăm acum: degeaba. Eu am venit aici pentru că am văzut oamenii aceia din Cluj… Nu știu, e o formă de respect pentru ei”, spune Maria Bacică, o pensionară, conform liberinteleorman.ro.

Un tânăr pe nume Tudor, prezent și ala manifestație, a venit din București la rude și, când a aflat pe o rețea de socializare că se protestează și la Alexandria, a luat decizia să meargă și el la Casa de Cultură.

”Eu sunt aici, pentru că mi se pare un lucru extraordinar să spui că ești nemulțumit aici. Fix aici! La rădăcina Răului. Eu cred că lucrurile nu se vor schimba și că teama nu se va spulbera în Teleorman până în ziua în care se va face și aici educație. Asta lipsește. Și cred că mai e o anumită comoditate. Că nu tuturor le e frică. Dar cred că le e mai ușor să stea acasă. Aici plouă. Poate că ăsta e motivul. Vreau să cred asta”, a spus Tudor.

Cei nouă curajoși s-au întâlnit după ce au văzut pe o rețea de socializare un eveniment, sub titulatura: ”Să spălăm rușinea Teleormanului”.

