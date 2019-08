Cartier timișorean fără curent electric de mai bine de 30 de ore. Oamenii au ieșit în stradă

Sute de cetăţeni din cartierul timişorean Calea Lipovei protestează spontan în stradă, luni seara, după ce au rămas fără curent electric de mai bine de 30 de ore, ca urmare a unei defecţiuni la un cablu ce aparţine ENEL.

Robotul ENEL anunţă că "se lucrează pentru remedierea defecţiunii, iar alimentarea cu energie electrică va fi reluată în jurul orei 24:00".

"De 30 de ore, pe 40 de grade Celsius, stăm fără ventilatoare, fără climă, fără frigidere. Ni s-a stricat toată mâncarea. Nu putem face un duş, pentru că avem centrale, dar nu putem încălzi apa", spun oamenii care protestează.

În ajutorul protestatarilor şi pentru asigurarea ordinii publice, au sosit la faţa locului echipaje de poliţie şi jandarmi, inclusiv conducerea Jandarmeriei Timiş, care a telefonat la ENEL şi la Prefectură, anunţând despre problema cetăţenilor. Mesajul a fost acela că în câteva ore va fi reluată alimentarea cu energie.

Și primarul Nicolae Robu a transmis un mesaj, pe Facebook: "ENEL, ÎNCETAȚI SĂ VĂ MAI BATEȚI JOC DE NOI!

Aflu cu indignare că cetățenii din Calea Lipovei sunt fără curent de două zile! Este inadmisibil așa ceva! Explicația e clară: privatizarea în batjocura poporului român a avuției noastre, a tururor românilor, în termeni de distribuție a energiei electrice. Cum? Nu numai pe nimic, nu numai fără obligații clare de retehnologizare permanentă, pt a se ține pasul cu dinamica cerințelor și fără sancțiuni pt neîndeplinirea și a minimului de obligații stabilite mai mult de formă, să nu fie vidă secțiunea respectivă din contract, dar ÎN CONDIȚII DE MONOPOL! Iar în atari condiții, bieții cetățeni și noi, administrațiile publice locale, nu putem face nimic, fiind 100% la cheremul ENEL! Atât eu, cât și ceilalți colegi primari, sunt convins, am încuraja concurența pe raza unităților noastre administrativ-teritoriale, convinși că doar ea ar conduce la servicii de calitate! Dar... nu putem, pt că monopolul este garantat de statul român!

Să le fie rușine tuturor celor care au avut indolența / incompetența de a ține un cartier întreg două zile fără curent, în 2019! Și când spun tuturor, îl am în vedere și pe proprietarul de garaj care am înțeles că nu și-a dat acceptul să se sape pe sub garajul său (oricum, însă, eu consider că ar fi trebuit să se recurgă, în câteva ore, nu după două zile, la soluții alternative!)".

