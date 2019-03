Protest al magistraţilor pe treptele Curţii de Apel Bucureşti. FOTO

Inquam Photos/ Octav Ganea

Zeci de magistraţi protestează, luni seara, pe treptele Curţii de Apel Bucureşti, solicitând abrogarea OUG 7 şi respectarea statului de drept, relatează news.ro.

Magistraţii protestează în tăcere pe scările Curţii de Apel Bucureşti, având pancarte pe care scrie "Respectaţi statul de drept", "We share the same values. RO belongs in EuROpe" ("Avem aceleaşi valori. Locul ROmâniei este în EuROpa"), "Independent magistrates - Independent justice" ("Magistraţi independenţi - justiţie independentă").

Inquam Photos/ Octav Ganea

De cealaltă parte a străzii, mai mulţi protestatari de la #rezist şi-au arătat susţinerea pentru magistraţi, scandând "Cinste lor, magistraţilor", "Vă iubim", "Nu vrem să fim conduşi de hoţi" şi cerând desfiinţarea secţiei speciale pentru investigarea magistraţilor. Printre aceştia s-a aflat la un moment dat şi Nicuşor Dan.

Inquam Photos/ Octav Ganea

