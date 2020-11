Proprietarii de pensiuni din Pasul Tihuța au găsit o metodă ingenioasă ca să îi atragă pe turiști

Acum să mergem în Pasul Tihuța una dintre cele mai dificile trecători din munții Europei. Aici se întâlnesc două regiuni istorice Bucovina și Transilvania, iar locul este încărcat de legende.

Poveștile țesute în jurul contelui Dracula au dus faima zonei și peste hotare. Așa că bat la poarta gazdelor inclusiv turiștii străini fascinați de mistere. Iar cei care iubesc muntele au la dispoziție traseele din Munții Bârgăului sau Călimani.

Pasul Tihuța se află pe drumul naţional 17 și face legătura între depresiunea Dornelor şi cea a Transilvaniei. În ultimii ani, zona s-a dezvoltat, după ce mai multe familii au deschis aici pensiuni. În pandemie, micile afaceri s-au adaptat.

Costi Bugnaru manager pensiune: "Recent am lansat pachetele 'Work from Home', adică să îţi muţi biroul la noi acasă şi am pregătit un program 'one week work from our home', în care fiecare zi e o activitate, de exemplu, luni este pentru drumeţie, marţi atelier de creativitate, miercuri atelier de pictură, joi băi în gheaţă şi avem mai multe activităţi diversificate".

Oaspeţii găsesc tot ce le trebuie pentru munca de acasă. O cameră primitoare, conxiune bună la internet, mâncare sănătoasă şi ceva rar în oraşe: peisaje de vis pentru momentele de relaxare.

Samuel turist: "Lucrez în domeniul financiar, lucrez toată ziua cu numere, trebuie să fiu foarte atent, e o mare responsabilitate. E foarte mare consumul emoţional şi atunci am zis să stau o săptămână aici. Poţi să mergi în pauza de masa să te plimbi, să respiri aer curat, să faci exerciţii în fiecare dimineaţă".

Mălina şi Cristi sunt din Cluj şi au venit pentru două zile pe tărâmul contelui Dracula.

Mălina turist: ”Am venit pe timp de weekend să ne plimbăm, să ne relaxăm, să descoperim zone noi, obişnuim să ieşim la munte”.

Cristi turist: ”De pe facebook am aflat de pasul Tihuța, de zona asta, nu am mai fost aici. E foarte frumos, suntem încântaţi, gazde primitoare, e super zona”.

La ora prânzului, meniul de toamnă satisface și cele mai fine gusturi.

Bucătar: ”Odată cu venirea toamnei, am adăugat şi un nou preparat şi anume, pulpa de raţă la cuptor,gătită pe' slowcouck', asortată cu piure şi varză călită roşie, la care am adăugat dulceaţă de ardei iute şi dulceaţă de gutui".

Prețurile sunt pentru toate buzunarele. O zi de cazare, cu două mese incluse, porneşte de la 170 de lei.