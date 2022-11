Proiectul Hidrocentralei de la Turnu Măgurele-Nicopol, negociat cu bulgarii. Anunțul ministrului Virgil Popescu

Virgil Popescu a anunțat marți primele date despre viitorul proiect al hidrocentralei de la Turnu Măgurele – Nicopol, în contextul participării la o conferință energetică la Atena.

„Proiectul hidrotehnic va avea 840 MW putere instalată, din care 420 MW partea românească, cu o producţie totală de 4400 GW pe an, respectiv 2200 GW pentru România. Astăzi am convenit cu ministrul Energiei din Bulgaria, Rosen Hristov, că este un proiect necesar, foarte important pentru asigurarea independenţei şi securităţii energetice. Am purtat aceste discuţii cu ministrul Hristov la cea de-a 26-a Conferinţă organizată de Institute of Energy for South-East Europe cu tema Energy & Development 2022, de la Atena", a scris marţi ministrul, pe pagina sa de Facebook, transmite Agerpres.

Securitatea Energetică în contextul tranziţiei verzi a fost principala temă de discuţie a întâlnirii.

Potrivit ministrului român al Energiei, la eveniment au mai participat ministrul Energiei şi Infrastructurii din Albania, Belinda Balluku, ministrul Economiei din Kosovo, Artane Rizvanolli, ministrul Energiei din Bulgaria, Rosen Hristov, şi ministrul Tranziţiei Ecologice din Italia, Gilberto Pichetto Fratin.

„Am reiterat necesitatea unei bune colaborări între statele noastre în domeniul energiei pentru a putea să ne asigurăm securitatea şi independenţa energetică. De asemenea, prin intermediul cooperării regionale, reuşim să asigurăm diversificarea surselor pentru aprovizionare cu gaze naturale şi energie şi asigurarea rutelor de transport", a mai spus Virgil Popescu.

