Proiect: Infractorii condamnați pentru trafic de persoane și pedofilie nu mai primesc pedepse cu suspendare

Este o realitate sumbră, iar autoritățile au fost avertizate ani la rândul inclusiv de Statele Unite că trebuie să rezolve problema.

Abia acum este dezbătută în Parlament o inițiativă legislativă care prevede ca toți cei condamnați pentru trafic de persoane, sclavie și pedofilie să nu mai primească pedepse cu suspendare, ci să ajungă direct după gratii.

Din datele organizațiilor neguvernamentale, un sfert sau chiar o treime dintre infractorii condamnați pentru trafic de persoane nu ajung niciodată în spatele gratiilor. Ba chiar trăiesc uneori mai departe în comunitățile din care fac parte și victimele lor.

Loredana Urzică Mirea, director executiv Asociația eLiberare: „De aceea avem și o rată foarte mare a victimelor care sunt retraumatizate și retraficate. Pentru că aceștia sunt în libertate până la urmă. Ei se află în comunitate și își continuă într-o formă sau alta activitățile pe care le făceam și înainte de condamnare”.

Iar copiilor ori femeilor traficate le trebuie ani mulți de terapie ca să scape din acest coșmar.

Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru: „În afara flashback-urilor pe care le trăiește, retrăiri extrem de intense ale victimei mai este și evenimentul maxim să retrăiești pe viu, adică să vezi persoana respectivă, pe agresor în carne și oase”.

Potrivit rapoartelor internaționale, cele mai multe prostituate din Italia, Spania, Marea Britanie sau Elveția sunt din România. O inițiativă de modificare a Codului Penal prevede că cei care recrutează, transportă, transferă sau adăpostesc persoane pentru a fi exploatate riscă pedeapsă de la 5 la 12 ani.

Dacă victima este un minor, pedepsa este între 10 și 20 de ani. Cresc pedepsele și pentru pornografie infantilă și pentru sclavie. Însă cel mai important aspect este că odată condamnați pentru aceste fapte, infractorii nu mai pot scăpa de executarea pedepsei.

Florin Manole, deputat PSD: „Numărul cazurilor este în fiecare an de ordinul sutelor. Acesta este motivul pentru care am crescut limitele pedepselor și am interzis pedeapsa cu suspendare. Vrem să transmitem un mesaj clar că nu poți scăpa după o astfel de faptă”.

Oficialii au fost avertizați constant, începând din 2001, că traficul de persoane reprezintă o vulnerabilitate. De ce parlamentarii nu au intervenit mai repede?

Florin Manole, deputat PSD: „O să vă pot da un răspuns doar în ce mă privește. Sunt președintele comisiei din ianuarie și la sfârșitul lui februarie am produs acest proiect”.

Cristian Băcanu, deputat PNL: „În ultimii ani am devenit și o țară de import pentru persoanele traficate.”

Oana Țoiu, deputat USR: „E o prăpastie între ce spun cei din coaliție: avem primari care au violat minori, pornografie”.

Parlamentarii care au inițiat proiectul spun că majoritatea pedepselor cu închisoarea pentru infracțiuni de trafic de persoane sau trafic de minori sunt în partea inferioară a baremului de pedeapsă. Mai mult, inițiatorii arată că abuzatorii scapă nepedepsiți dacă e vorba de o condamnare mică la închisoare, făptașul nu are antecedente și își recunoaște fapta.

Traficul de minori vizează îndeosebi exploatarea sexuală a tinerelor cu vârste între 14 și 17 ani, în țară ori străinătate.

Victimele traficului de persoane în Europa

Victimele sunt în mare majoritate fete cu vârste între 14 și 17 ani. Sunt exploatate în țară și în vestul Europei: Italia, Spania, Germania și Marea Britanie.

Numărul persoanelor condamnate pentru trafic de persoane a scăzut:

2016 - 312 de condamnări (31 de pedepse cu închisoarea de +10 ani)

2017 - 230 de condamnări

2018 - 130 de condamnări

2019 - 120 de condamnări (5 de pedepse cu închisoarea de +10 ani)

