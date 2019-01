Profesoară de engleză din Cluj, reclamată pentru că a predat un cuvânt la ore

iStock

O profesoară de engleză din Cluj este cercetată după ce o mamă a acuzat-o că ar fi folosit cuvinte vulgare la oră pentru că a predat cuvântul ”foot”, (în traducere laba piciorului).

O profesoară de engleză din Cluj a fost reclamat de un părinte că folosește cuvinte vulgare la ore, deoarece un cuvânt din limba engleză se pronunță la fel ca un cuvânt vulgar din limba română.

Scrisoarea profesoarei a fost publicată pe Facebook.

"Bună seara

Aş dori să vă întreb: până când vom continua să permitem părinţilor să ne ceară socoteala despre cum trebuie să ne susţinem orele şi ce anume trebuie să predăm.

Sunt profesoara de limba engleză. Am avut lecţia "Human body" la clasa a III a. Cuvântul "foot" (care se regăseşte în carte) în limba engleză înseamnă "picior, laba piciorului". Acest cuvânt se pronunţa "fut", doi de "o" în limba engleză se citesc "u".

În ultima săptămână de şcoală din decembrie, a venit la scoala mama unui elev să mă reclame pe motiv că folosesc cuvinte vulgare la oră. Doamna nici măcar nu a venit la mine, s-a dus direct la director. Directorul neştiind despre ce e vorba, m-a chemat în cabinetul dansului să discutăm problema.

Vă jur că în primele 5 min abia am reuşit să articulez un "aaa" întrucât am nimerit sub artileria vocală a mamei. Iniţial nu am ştiut despre ce e vorba apoi am înţeles că doamna era focalizată pe laba piciorului din engleza, adică pe "fut" (pronunţie), "foot" (scriere).

Am încercat să îi explic doamnei că nu e un cuvânt vulgar, am venit chiar cu dicţionarul, i-am arătat pronunţia, semnele din paranteză dar doamna era nu şi nu! M-am enervat şi am întrebat-o pe doamna de unde ştie copilul ei ca acest cuvânt "fut" e vulgar şi unde l-a auzit?

Vreau să vă spun că această discuţie a durat o oră, timp în care eu trebuia să fiu la altă oră (s-a dus o colegă în locul meu la clasa dar eu am pierdut o oră).

Au venit sărbătorile şi am crezut că doamna a înţeles şi problema s-a rezolvat.

Săptămâna aceasta, am primit un telefon de la ISJ şi deşi i-am explicat doamnei inspector despre ce este vorba, luni trebuie să mă prezint acolo pentru a explica situaţia. Doamna a făcut reclamaţie şi este hotărâtă să meargă mai departe să mă scoată din învăţământ. Doamna este "potenta financiar" şi manager al unei firme din oraş.

Directorul este speriat ca din cauza mea va avea brigada în şcoala întrucât ştie cu ce se ocupa doamna şi ce influenta are în "cercurile înalte". Colegii mei se uita ciudat la mine şi şuşotesc pe la colţuri. Culmea e că au aflat şi copiii. Imaginea mea este pătată. În 17 ani de învăţământ nu mi s-a întâmplat aşa ceva niciodată şi nu am avut nicio reclamaţie.

De ce trebuie să trec prin acest stres întrucât nu sunt vinovată cu nimic. Dacă eu fac de supărare un avc până luni, cine îmi dă înapoi sănătatea? Cum este posibil aşa ceva?. Eu ştiu ce am de făcut, îmi angajez şi un avocat la nevoie dar până unde lăsăm alte persoane să ne distrugă viaţa?

Stresul la care sunt supusă în aceste zile şi alături de mine şi familia mea cum îmi va afecta sănătatea? Nu am fost om în aceste zile. Până unde merge ura asta faţă de cadrele didactice? De ce nu ne lăsaţi să ne facem meseria?" a scris Adriana Stanciu pe contul personal de Facebook.

Valentin Cuibus, inspectorul școlar general din ISJ, confirmat existența sesizării, relatează ziardecluj.ro.

„Într-adevăr există o sesizare formulată împotriva unei profesoare de limba engleză. Din păcate așa este birocrația. Trebuie să respectăm procedura și să facem verificări. Săptămânal primim sesizări similare. Nu există motive de îngrijorare. Sunt convins că se va lămuri situația”, a declarat Valentin Cuibus.

