Producție record de pepeni la Dăbuleni. Vom mânca lubenițe românești până în toamnă

Pepenii de la Dăbuleni au în acest an o producție record, și două recolte. Deși prima dată nu au fost grozavi, din cauza ploilor abundente și a temperaturilor scăzute din luna iunie, cei de acum sunt dulci și zemoși.

Fermierii spun că vom mânca lubenițe romanești până toamna târziu, mai ales că nu au concurență. Grecii au avut anul acesta mari probleme.

Arșița din iulie și august a ajutat pepenii din Dăbuleni și Călărași, din a doua recoltă să devină dulci și aromați.

Coapte pe nisipul fierbinte din zona supranumită Sahara Olteniei, lubenițele sunt delicioase.

Fermier: „Sunt mult mai dulci, sunt dulci exact ca mierea. Zahăr. Asta însemnă un fruct adevărat. S-a copt în timp, nu s-a copt forțat!”

Pepenii rămân în continuare vedetele acestui sezon. Și, pentru că cererea a fost mare iar primele fructe au fost puține și de calitate îndoielnică, o parte dintre fermieri au plantat din nou. Și au dat lovitura.

Fermier: „Soarele a fost destul de abundent și dulceața lubeniței este numai de la soare. Extraordinar de dulce. Nu se compară cu cea din prima tură.”

Cristian Ene, fermier: „Niciodată nu am avut cultura atât de bună. Nu au fost stresate de ce au pățit celelalte cu vremurile acelea, plus grindina. Îmi pare rău că nu am pus și a treia tură.”

Pepenii din Grecia au fost mult mai puțini din cauza incendiilor

Anul acesta, pepenii din Grecia, nu întotdeauna grozavi, au fost mult mai puțini. Incendiile care au făcut prăpăd în această țară au afectat grav culturile agricole. Acum, pepenii românești pleacă la export.

Eugen Cojocaru, fermier: „Au fost cerințe multe afară, deci foarte multă marfă de aici de la noi a plecat în Polonia.”

Cultivatorii noștri cer pentru un kilogram între un leu și 50 de bani și 2 lei.

Albert Bănuțu, fermier: „Noi am fost obligați să ținem același preț că cel anterior pentru că și culturile mai târzii se înființează la fel, cu aceleași costuri, tot acoperite cu folie pentru productivitate și nu avem cum.”

Lucian Carciumaru, inginer agronom: „A ținut natura cu oamenii, fiind soarele foarte bun pentru lubenițe și ei le irigă în fiecare seară. 60, poate 70 de tone pe hectar.”

Fermierii din Dăbuleni spun că, dacă vremea îi va ajuta, la anul vor pune pepeni până în luna octombrie.

