Producători de fructe vin cu oferte unice. Într-o livadă din București clienții își pot culege singuri cireșele

Harnici și inventivi, unii producători români vin cu tot soiul de oferte, ca să își poată vinde integral recolta de fructe.

Într-o livadă din zona capitalei, de pildă, clienții își pot culege singuri cireșele. Sunt gustoase mai ieftine decât la piață și mai bune față de multe din import.

Cei care ajung în această livadă din Bucureşti, sunt invitaţi să mănânce câte cireşe poftesc şi chiar să culeagă ei fructele pe care vor să le cumpere.

Au de ales din mai multe soiuri cu preţuri între 10 şi 12 lei.

Bărbat: ”Am venit să ne recoltăm cireşele. O ocazie bună pentru cei care au copii să vină să îşi culeagă cireşele exact din pomul fructifer”.

Acest proprietar deţine o pepinieră întinsă pe 19 din hectare din care 19 000 de pomi sunt numai cireşi. Livada a fost înființată acum trei ani cu ajutorul fondurilor europene. Anul acesta a avut şi prima recoltă de cireşe care se ridică la 10 tone”.

Marius Roman - proprietar pepinieră: „Avem un punct de desfăşurare şi consumatorul direct îşi achiziţionează fructele. Valorificăm către comercianţii din piaţă, vin şi cumpără cu sutele de kg şi le revând în pieţe. Pe viitor, vrem ca în 2 3 ani să ajungem la peste 100 tone şi atunci o să încercăm să valorificăm prin lanţuri de magazine”.

Lângă Alba iulia, găsim o livadă cu peste 100.000 de pomi.

Ionela Morar - proprietar livadă: ”Am accesat fonduri europene. 500.000 de euro dintre care 300.000 au fost nerambursabili. Am început cu plantarea de păr, am plantat undeva de 2 hectare în prima fază şi acum am ajuns undeva la 24 de hectare, avem de la cireşe, caise”.

Andrei Morar – proprietar livada: ”Reuşim să vindem producţia direct de aici deoarece multă lume ne cunoaşte şi doresc să vină direct la producător reuşim să vindem în piețele mici şi în magazinele mici din Alba Iulia, Hunedoara şi Cluj. Am reuşit să facem un dezpoit de frig de aproximativ 35 de tone".

După ce pe parcursul anilor, multe livezi au fost închise sau transformate în teren agricol, iar în magazine găseam doar fructe din import, situaţia pare să se schimbe.

Aproape 300 de milioane de euro, fonduri europene au fost accesaţi în ultimii ani pentru asfel de plantaţii.

Marius Roman – proprietar pepinieră: "Cred că uşor dacă se va continua acest trend şi dacă aceste plantaţii tinere vor fi întreţinute cum trebuie uşor putem deveni exportatori nu importatori".

În România avem acum livezi pe o suprafaţă de 137 de mii de hectare. Nevoia pe piaţa de fructe româneşti este uriaşă. Unele lanţuri de magazine au încheiat contracte cu fermierii români”.

Valer Hancas - director Comunicare - lanț de magazine: ”Cireșele din toată reţeaua provin doar din livezi din România. Există două posibilităţi, ori exista o relaţie comercială directă cu producătorul sau prin cooperative. Structurile cooperativizate au demonstrat că succesul colaborării în România se bazează pe această structură”.

Potrivit Ministerului Agriculturii, judeţele din România în care se află cele mai multe livezi sunt Argeş, Dâmboviţa, Vâlcea, Buzău, Prahova şi Bistriţa Năsăud.