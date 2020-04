Probleme cu dezinfectarea scărilor de bloc. Primarii spun că prețurile s-au triplat

Autoritățile aplică, după puteri, prevederile ordonanței militare cu privire la dezinfectarea scărilor de bloc. Primarii spun că le este greu să pună dozatoare cu dezinfectante și pentru că prețurile s-au dublat ori triplat, pe alocuri, în câteva zile.

Asta, acolo unde au existat bani de la bugetul local. În Timișoara, de exemplu, primăria a pasat sarcina administratorilor de bloc.

”Dragi cetățeni, rămâneți în casă, primăria deratizează pentru dumneavoastră”.

Așa se face dezinfecția într-o comună din Gorj, unde oamenii sunt rugați să rămână în casă în tot acest timp. La oraș, este vizată fiecare scară de bloc.

1.400 de scări de bloc trebuie acoperite. Va dura toată săptămâna.

Locuitor: ”Singura condiție e să fie soluția bună, dacă e soluție, dacă e altfel mai bine nu mai dai”.

Cosmin Iosu, reprezentant firmă dezinfecție: ”După cum se vede, toată lumea e echipată așa cum trebuie. Substanțele pe care le folosim sunt avizate de Ministerul Sănătății și au acțiune destul de largă, vorbim de antibacterie, antifungi și antiviruși”.

În câteva zile, ar urma să fie amplasate și dozatoarele cu substanțe dezinfectante, la fiecare scară de bloc. Primăria Târgu Jiu a alocat un buget de peste 200.000 lei.

Primar: ”Foarte greu am putut găsi o societate serioasă”

Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu: ”Sumele s-au dublat, dacă nu triplat și la substanțe și la dispozitive și e adevărat că într-un fel puteai găsi societăți la prețul de dinainte de ordonanță. Foarte greu am putut găsi o societate serioasă care să fie abilitată pentru astfel de servicii după emiterea ordonanței”.

Și în Oradea, blocurile au fost luate la rând. Soluțiile sunt pulverizate în scară, pe trepte, pe balustrade, în lift și pe mânerele ușilor.

Lucrător: ”Pulverizăm prin aer, substanță, care se așează pe balustrade, uși, clanțe, tot”.

Alexandru Iancu, administrator de asociație: ”Noi am mai luat măsuri, ce-am putut, am mai făcut. Am mai dat cu un pic de dezinfectant pe balustrade, pe uși, în lift”.

Biolog Alexandra Puiu, reprezentant firmă: ”Folosim substanță dezinfectantă pe bază de peroxid de hidrogen, care este recomandată în dezinfecția SARS COV2. Este avizată și are toate documentele de la Comisia Națională a Produselor Biocide”.

La Timișoara, primăria a lăsat acțiunea pe seama asociațiilor

La Timișoara, primăria a lăsat acțiunea pe seama asociațiilor de locatari. Explicația: nu au reușit să cumpere materiale într-un timp atât de scurt.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: ”Trebuie să parcurgem procedura de achiziții publice de la care nu suntem exceptați nici măcar acum, în situația de urgență. Asta înseamnă că mai ia ceva timp și sigur, sper să găsim și furnizori de cantități atât de mari”.

În Timișoara sunt în jur de 12.000 de scări de bloc unde ar trebui să se monteze recipiente cu dezinfectant.