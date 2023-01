Primii copii născuți în 2023. Tradiţia spune că aduc prosperitate familiei şi vor avea un destin luminos

Pe lângă bucuria trecerii în Noul An, mai multe familii au trăit emoţii uriaşe odată cu venirea pe lume a bebeluşilor născuţi de Revelion.

Unii dintre copilași au apărut la termen, iar alții s-au grăbit și s-au născut mai repede decât erau așteptați. Toţi au fost întâmpinaţi cu dragoste și urări minunate pentru o viață încărcată de iubire belșug și bunătate.

Mamă, care vorbește cu bebelușul: ''Ești cel mai frumos! Da, mămică, da! Tu ești băiatul meu, îngerașul meu!''.

O doamnă în vârstă de 33 de ani era programată pentru cezariană pe data de 9 ianuarie. Dar copilașul s-a grăbit să vină pe lume, de Revelion.

Carmen Milenovici, mămică: ''Nu se poate descrie în cuvinte. Într-adevăr e greu, dar odată ce trece, e fericire maximă''.

Cu aproape o oră înainte de intrarea în noul an, s-a născut și acest băiețel.

Mihaela Sas, mămică: “Atmosferă festivă, da. Toată lumea discuta despre șampanie, despre să deschidem șampania la ora 12 și între timp a mai venit un bebe.”

La Maternitatea Spitalului Clinc Judeţean Mureş prima naştere din an a fost la două ore după miezul nopții.

Dr. Filimon Anamaria, medic specilist obstertică: ''Un băiețel la ora 2 și 16 minute, 3.220 de grame, 52 de centimetri, zece, s a născut prin cezariană''.

Dr. Demian Mihela, neontolog: “Băiețel născut la termen. Mama este la a doua naștere''.

În total, trei bebeluși s-au născut aici în primele ore ale lui 2023.

Ingrid, mămică: “Nașterea a fost foarte ok, au avut grijă de mine. Mi-e greu după cezariană, dar revin repede. Am început să plâng când am văzut-o''.

O imensă fericire a marcat noul an şi pentru mai multe familii din București. Eva Maria a venit pe lume la maternitatea Bucur, mai devreme decât era așteptată.

Mama: ''Eram acasă, m-au luat durerile de burtă și mi s-a rupt apa. Mai am un băiețel de zece ani''.

Dr. Româna Sima, șefa secșiei neonatologie Maternitatea Bucur: ''Se pare că anul debutează în forță. Bebeluș a venit, este întâmpinat cu voie bună și cu bucuria părinților''.

Mathias, la numai câteva ore de viață, stârneşte zâmbete la maternitatea Spitalului Universitar.

Ana Maria Roșoga, medic primar neonatologie SUUB: ''Un băiețel la termen, 2.940 de grame, a primit nota 10 este sănătos''.

Iar Iris Teodora a demonstrat că are plămânii puternici de când a deschis ochii, la maternitatea Filantropia.

Mama: “Este mai bine decât mă așteptam. Este și ea foarte bine, am văzut-o la naștere. Este un copil iubit, un copil dorit''

Credința populară spune că pruncii care se nasc în prima zi a anului sunt binecuvântați. Aduc bucurie și prosperitate familiei şi vor avea un destin luminos.

Reporteri: Liliana Curea, Emanuela Băluș, Reka Bereczki

Dată publicare: 01-01-2023 19:20