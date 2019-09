Primele declarații ale bărbatului împușcat în cap de glonțul rătăcit. Nu este primul incident în zonă

Poliţiştii din localitatea Gorj, unde un bărbat a fost rănit la cap de un glonţ eşuat dintr-un poligon, ştiau că se poate întâmpla asta, dar nu ar fi luat măsuri.

În urmă cu câteva luni, un alt proiectil rătăcit a atins un animal dintr-o gospodărie, iar proprietarii au sesizat imediat autorităţile. Abia acum însă se caută vinovaţii. Între timp, victima de luni şi-a revenit după operaţie şi a povestit prin ce a trecut.

"Aici a intrat. Am înţeles de la doamna doctor că a intrat 6 mm. Am şi osul fisurat."

Radiografia făcută bărbatului rănit de glonţul eşuat din poligon arată cât de aproape de moarte a fost bietul om.

De pe marginea unui pat de spital, acesta a povestit clipele prin care a trecut.

Laurențiu Vochițoiu, victimă: „Dintr-o dată m-am trezit cu el în cap. Am căzut din picioare. Nu am ştiut nimic. Am căzut pe spate cam un metru, m-am aruncat pe spate. Când am dat cu mână am crezut că m-am lovit cu ceva, nu ştiu, am crezut prima dată că e un cucui şi un coleg a zis că este o alice."

Tânărul se afla în curtea bisericii din localitatea Măceşu - unde avusese o lucrare - şi se pregătea să se urce într-o maşină când a fost lovit de glonţ. Proiectilul care l-a rănit provenea dintr-un poligon aflat la 2 kilometri şi jumătate distanță - unde 100 de jandarmi din Gorj aveau un exerciţiu de tragere cu pistoale şi pistoale - mitralieră.

După impact, rănitul a fost operat de urgenţă.

În paralel, procurorii militari urmează să stabilească dacă în poligonul de unde a eşuat glonţul au fost respectate toate condiţiile de siguranţă - mai ales că nu este prima dată când proiectile ajung în zona locuită.

În urmă cu câteva luni, o familie a găsit un glonţ în corpul unui animal din gospodărie. Oamenii susţin că la acea vreme poliţia nu a luat nicio măsură.

"A trecut un glonţ rătăcit prin gard şi s-a oprit în slănina porcului. Am fost la poliţie şi acolo ni s-a spus că nu este glonţul lor."

După apariţia acestor informaţii, conducerea Poliţiei Gorj a declanşat o anchetă internă.

În poligonul de unde a eşuat glonţul, tragerile au fost oprite.

Dan Borca, procuror Parchetul Militar Timișoara: "Vor fi întreprinse cercetări atente şi complexe, din perspectivă criminalistică- de balistică judiciară, precum şi de natură medico-legală, pentru a se putea stabili cât mai exact factorii şi condiţiile ce au determinat consecinţele vătămătoare, în aşa fel încât astfel de urmări să nu se mai producă în viitor."

Poligonul este administrat de Ministerul Apărării Naţionale.