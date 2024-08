Primarul din Lehliu Gară, Iulian Iacomi, audiat la DNA. Susține că nu el e „Șpăguță”

Luare de mită este acuzația pentru care Iulian Iacomi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și, potrivit unor surse din anchetă, i s-a impus interdicția de a mai fi edil în Lehliu Gară în toată această perioadă. În plus, anchetatorii care îl acuză de corupție i-ar fi pus sub sechestru mai puțin de cinci imobile.

Asta în condițiile în care susțin că, în urmă cu doar câțiva ani, ar fi primit, în mod repetat, cam 50 de tranșe, șpăgi de la Iulian Dumitrescu, prin intermediul unor apropiați. Diferite sume de bani ce însumează, spun procurorii DNA, cam 1.000.000 lei. Asta pentru că Iacomi, fost și actual primar la Lehliu Gară, să dea avize și planuri urbanistice necesare pentru construirea pe un teren de 110.000m² pe care l-ar fi valorificat Iulian Dumitrescu, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, acte pe care, iată, procurorii, le consideră drept acte de corupție.

Însă, Iulian Iacomi spune că nu este câtuși de puțin vinovat de aceste acuzații. Neagă că ar fi primit șpăgi de la Iulian Dumitrescu și, mai ales, neagă faptul că apropiații fostului șef de la Prahova l-ar fi poreclit, în aceste condiții, „Șpăguță”. Spune că nu el este „Șpăguță”, însă cel puțin, asta afirmă procurorii.

