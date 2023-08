Primarul din Crevedia nu dă explicații jurnaliștilor, ci postează pe Facebook: ”Se profită de starea mea psihică și fizică”

Într-un mesaj care părea că este citit, edilul care tocmai a fost propus spre excludere din PSD de către Marcel Ciolacu, ”pentru că n-a știut” de activitatea ilegală a stației GPL, a susținut că unele declarații ale sale au fost interpretate greșit, pentru că este ”un om simplu” și ”emotiv”.

”Sunt un om simplu, fără a pretinde că sunt un bun comunicator și că aș avea o acuratețe în vorbire. Locuiesc împreună cu familia mea în comuna Grevedia, sat Samurcași. Sunt emotiv. Poate și de aceea anumite declarații pe care le-am dat au putut fi interpretate greșit.” - spune primarul din Crevedia.

În continuare, el spune că ”nu a observat vreo altă activitate” în zona în care stația GPL își desfășura activitatea ilegal.

”De câte ori am trecut prin zonă am observat diferite vehicule parcate în incinta societății. Erau pur și simplu staționate. Nu am observat vreo altă activitate. Țin să precizez faptul că nu am primit niciun fel de reclamație privită la mirosul de gaze emanat din curtea societății, niciun fel, nici verbal, nici scris, nici pe vreunul din site-urile de socializare locale. În plus, se știe că numărul unic de urgență apelabil de urgență național 112 este la dispoziția cetățenilor.” - a declarat primarul Petre Florin.

Tot el încearcă să găsească o scuză pentru declarațiile sale neclare, afirmând că ”se profită” de starea sa ”psihică și fizică”.

”Și nu spun ca pe o scuză, dar în acest moment se profită de starea mea psihică și fizică în care mă aflu, și în care trebuie să-mi desfășor activitatea publică și să fac față altor solicitări cotidiene, cât și presiuni mediatice” - mai spune el.

În înregistrarea VIDEO de 3 minute și 45 de secunde primarul din Crevedia nu suflă o vorbă despre faptul că, în 27 august, primăria pe care a o conduce a transmis un comunicat pe Facebook în care îl cita chiar pe el și în care spunea că ”nu mai aveau voie să vândă la butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo”.

De altfel, acest mesaj a fost șters, ulterior.

De asemenea, cu o zi înainte, el a declarat la un post de televiziune că „nu mai aveau voie să vândă la butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 30-08-2023 22:57