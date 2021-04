Primarul dat în judecată de toți subordonații, pentru că le-a tăiat salariile. Explicațiile lui Constantin Bicheru

Primarul care a tăiat salariile angajaților primăriei Stănești a fost dat în judecată de toți aceștia. Edilul emisese o dispoziție pentru recuperarea unor sporuri considerate ilegale de Curtea de Conturi, de pe vremea fostului primar.

Curtea de Conturi a cerut recuperarea banilor, care ar fi fost plătiți ilegal. De aceea, noul primar a dispus ca fiecărui angajat să i se rețină o treime din salariu, până la stingerea datoriilor.

În ultimii ani, primăria din comuna Stăneşti nu a avut un secretar, aşa că angajaţii, cu acceptul primarului, şi-au mărit salariile cum au dorit. Au depăşit însă plafonul maxim prevăzut de lege, care prevede că nimeni nu trebuie să câştige mai mult decât viceprimarul.

Acum. toți angajații primăriei l-au dat în judecată pe edilul Constantin Bicheru, considerându-se nedreptățiți. Oamenii cred că acesta trebuie să conteste raportul Curții de Conturi care stabilise ilegalitățile, relatează publicația Pandurul.

„În perioada 2019-2020 toți funcționarii primăriei au primit ilegal sporuri peste salarii. S-au acordat pe mandatul fostului primar și au fost descoperite în timpul controlului Curții de Conturi. Eu nu am contestat raportul și am dat dispoziție pentru recuperarea sumei de 200.000 de lei. După ce am emis dispoziție și am început să le rețin banii angajaților, au făcut acțiuni în instanță. Acum așteptăm să vedem ce decide instanța. Eu cred că le este greu că le iau și din banii, îi pun să și muncească dublu față de cât munceau pe vremea fostului primar”, a spus Bicheru.

Vasile Ionaşcu, angajat Primăria Stănești: „Fostul primar aşa a interpretat legea, salariul a fost puţin mai mare, acum ne reţin din salariul pe care îl aveam de luat. Salariile nu le-am făcut noi, atât am primit cât ni s-a dat.”

Contabila instituţiei are de returnat aproape 100.000 de lei.

Contabilă: „Vom vedea ce zice instanţa, nu e problema nimănui

Reporter: Contestaţi în instanţă?

Contabilă: „Domnul primar îşi spune punctul de vedere al instituţiei, eu mi-l păstrez pentru mine”

Constantin Bicheru, primar Stăneşti: „Am emis dispoziţii pentru recuperarea sumelor de la toţi angajaţii care au încasat ilegal aceşti bani.”

În total, primarul are de recuperat circa 200.000 de lei de la subordonaţii săi.

Părerile localnicilor sunt împărțite:

„Cum toţi plătim lună de lună mi se pare anormal să ne facem salariile”

„La parlamentari să tăiaţi salariile nu aici, la aia cu miliarde!

- La ţară sunt mici salariile?

- Convenabile”

Angajaţii vizaţi de aceste decizii s-au adresat instanţelor de judecată cu mai multe procese, la finalul cărora speră să nu mai fie nevoiţi să dea banii înapoi.