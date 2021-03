Primarul Bacăului, vaccinat cu ser din lotul AstraZeneca retras din Italia, confirmat ulterior cu COVID-19

Primarul oraşului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, anunţă că a fost vaccinat cu serul AstraZeneca din lotul 2856, retras iniţial din Italia şi apoi şi din România.

La scurt timp după ce i-a fost inoculat serul, edilul Bacăului a fost confirmat cu infecţie cu coronavirus, el fiind, vineri, în a noua zi de izolare la domiciliu, transmite News.ro.

Potrivit unei postări pe contul său de Facebook, primarul Bacăului a anunţat că a fost vaccinat cu serul AstraZeneca din lotul 2856, fără a prezenta reacţii majore:

„M-am imunizat şi eu cu vaccinul AstraZeneca din acest lot, de azi suspendat. Nu am avut efecte secundare majore. La fel ca mine, alte mii de români s-au imunizat cu vaccinul din acest lot şi nici la ei nu există efecte secundare negative majore! Chiar şi aşa cred că este binevenită această măsură generată din dorinţa de precauţie maximă. Cu această ocazie le cer liderilor tuturor partidelor politice să nu transforme o situaţie de sănătate publică într-o ocazie de a câştiga puncte politice. Sănătatea românilor este mai importantă decât orice!”, a spus primarul.

La scurt timp de la momentul la care a primit vaccinul, primarul Bacăului a fost confirmat cu coronavirus.

Citește și Robu anunţă că a avut COVID-19 şi a urmat tratament la domiciliu în ultima lună

Într-o declaraţie pentru News.ro, edilul Bacăului a confirmat că a fost infectat după vaccin, că a avut zile în care nu s-a simţit bine, însă acum starea sa de sănătate este bună şi abia aşteaptă să revină la Primărie.

„În preajma vaccinului m-am şi infectat. Cum au stat lucrurile? M-am vaccinat întâi, am avut semne specifice vaccinului, mi-am revenit, apoi la una două zile am început să am semnele bolii şi am fost confirmat. NU ştiu când m-am infectat, poate înainte cu puţin timp de a face vaccinul sau după aceea, ori chiar în ziua vaccinării. Acum sunt în a noua zi de izolare. Mi-a fost şi mai rău, dar acum sunt bine şi aştept să revin la Primărie să fac treabă!", a declarat primarul.

Totodată, alesul local a declarat că după ce va vorbi cu medicii va decide momentul la care se va imuniza cu rapelul, însă nu are o teamă privind vaccinul.

„Am încredere în deciziile medicilor noştri şi în recomandările Ministerului Sănătăţii. Procesul de imunizare trebuie să continue la fel ca şi până acum. Scopul nostru este să ne reluăm cât mai repede viaţa de dinainte de pandemie, să ne putem vedea oricând cu părinţii, bunicii şi prietenii fără teama că am putea să-i infectăm pe cei dragi", a mai spus primarul Bacăului.