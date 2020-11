Robu anunţă că a avut COVID-19 şi a urmat tratament la domiciliu în ultima lună

Fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, a anunţat, luni, că în ultimele zile înainte de predarea mandatului s-a infectat cu COVID-19, iar simptomele au apărut în data de 3 noiembrie, moment din care s-a autoizolat şi a urmat tratamentul la domiciliu.

"Nu am ajuns bine liber de responsabilităţi publice, după mai bine de 30 de ani de continuitate pe astfel de poziţii (...), că am dat în COVID. Nu am încasat afurisitul virus SARS-CoV-2 în precampanie, în campanie, în exerciţiul de primar, de la începutul pandemiei până spre finalul mandatului, când intram zilnic în contact cu o mulţime de lume (...), l-am încasat, nu ştiu cum, am doar anumite presupuneri în una din ultimele zile de mandat. (...). În 3 noiembrie seara am început să tuşesc sec. Miercuri dimineaţa mi-am ţinut cursul online la UPT şi până la prânz am fost ok. Apoi, am tuşit tot mai rău, astfel că am plecat de la birou acasă şi fără a bănui că am COVID, dimpotrivă, convins că e o simplă răceală, dar din precauţie, m-am autoizolat eu şi soţia, care n-a avut nici cea mai mică problemă. Zilele următoare, făcând şi febră şi tuşind rău, am luat legătura cu medicul de familie, apoi m-am testat. Rezultatul, surprinzător şi deloc confortabil, recunosc a fost pozitiv", a relatat Nicolae Robu, pe pagina sa de facebook.

Fostul edil a adăugat că deşi tusea seacă a fost extrem de neplăcută, totuşi febra ceda imediat la algocalmin şi starea sa generală a fost bună.

"Am preferat să rămân pentru tratament la domiciliu. Din fericire, soţia care, evident, s-a contaminat şi ea, a fost permanent asimptomatică şi a putut să-mi poarte de grijă. Nu mi-a fost uşor, nu ne-a fost uşor, dar a trecut. Încă nu am ieşit din casă, am mai adăugat noi, peste ce ni s-a spus, din precauţie sigur exagerată, câteva zile de stat în izolare, dar vom ieşi începând de astăzi", a adăugat fostul primar.

Nicolae Robu le-a mulţumit medicilor de la Spitalul "Victor Babeş" Timişoara pentru profesionalism şi tratament şi le-a adresat timişorenilor un îndemn să respecte regulile de protecţie împotriva COVID.