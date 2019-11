Primarii nu s-au zgârcit la decoraţiuni de Crăciun. Oraşul care şi-a luat şi "brad de rezervă"

Primăriile din ţară se grăbesc să inaugureze târgurile de Crăciun, în speranţa că vor atrage mai mulţi turişti, iar comercianţi vor creşte profiturile.

Primăria din Sibiu a dat startul la jumătatea lunii noiembrie în ciuda temperaturilor de primăvară. Iar administraţia din Arad lansează spectacolul de lumini vineri seară. Edilii n-au fost deloc strânşi la pungă. Din buget au fost scoase sute de mii de lei pentru brazi, lumini şi amenajarea târgurilor de Crăciun.

La Arad, haina de lumini pe care o îmbrăca oraşul a costat 150.000 de euro. Mai puţin decât anul trecut, când s-au cheltuit în total 700.000 de euro pentru Crăciun şi pentru manifestările dedicate Centenarului.

La târgul de Crăciun găzduit în Parcul Mihai Eminescu, intrarea se va face printr-o poartă care va ilustra, 3D, trecerea spre anul 2020.

Primăria din Târgu Jiu a cheltuit 150.000 de lei pentru împodobirea oraşului. Pe 1 decembrie vor fi aprinse luminiţele aşezate într-un brad natural, mai apreciat de localnici. Cel artificial, cumpărat cu 100.000 de euro acum câţiva ani, rămâne într-un depozit.

Ca să nu mai stea degeaba în depozit, bradul artificial, cel mai scump din ţară, ar urma să fie expus de la anul într-un cartier din Târgu Jiu.

Şi la Iaşi, municipalitatea a instalat deja o parte din luminiţele care vor fi aprinse de Sfântul Andrei. Târgul de Crăciun vă fi amenajat pe bulevardul Ştefan Cel Mare.

Mihai Chirica, primar Iaşi: "Nu am sărit peste bugetul anului trecut, în jur de 150.000 de lei, ornamente noi. Începem să aducem Crăciunul ieşenilor."

În Capitală, târgul din Piaţa Constituţiei va fi inaugurat pe 28 noiembrie.

Are o tradiţie de 13 ani, face parte din rețeaua celor mai importante târguri de Crăciun din Europa şi atrage an de an, în medie, 1 milion de turişti. Pentru atmosferă de basm, primăria a cheltuit din buget aproape 6 milioane de lei şi spera ca din taxele pe care le achita comercianţii să strângă aproximativ 1.4 milioane de lei.

Primăria din Sibiu a inaugurat deja, pe 15 noiembrie, târgul din centrul oraşului: Bradul artificial care se ridică semeţ în mijloc are 24 de metri şi este împodobit cu 5.000 de globuri şi kilometri de ghirlande. Toată instalaţia de iluminat din oraş a costat 1,6 milione de lei, şi a fost utilizată şi în anii trecuţi.