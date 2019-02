Primarii: Dragnea ne-a spus să dăm oameni afară şi să găsim noi soluţii

Pro TV

Primarii Sectorului 3 şi ai municipiilor Arad şi Ploieşti au susţinut, miercuri, că nu s-a ajuns la o înţelegere pe buget în întâlnirea cu liderul PSD, Liviu Dragnea.

”Dl Dragnea a venit să ne înveţe altă matematică, nu cea pe care o ştim din clasa a treia, şi să ne explice cum nouă ne cresc veniturile, dar în realitate ele scad. (...) Noi, primăriile, avem cheltuieli suplimentare pe lângă cele sociale, tot din decizii adoptate de guvern: de exemplu, majorarea salariilor în construcţii”, a declarat Adrian Dobre, primarul municipiului Ploieşti la Digi24. El a explicat că, prin urmare, cheltuielile pentru proiecte deja începute s-au modificat, anul trecut fiind începute cu alte costuri, relatează news.ro.

”Ticăloşenia e că permanent se discută de descentralizare, în campanie, la congrese. În realitate, primul pas e finanţarea, independenţa financiară. Ce s-a întâmplat în 2018 e dezastrul administraţiei locale”, a spus şi Robert Negoiţă.

Şi el a spus că toate cheltuielile au crescut: de la salarii, la indemnizaţii, la utilităţi. ”La Sectorul 3, noi plătim 2 milioane de euro pe an doar încălzirea la şcoli. Ori, asta n-ai cum să o închizi, că avem elevi acolo”, a spus Negoiţă.

”Dacă au crescut veniturile la bugetul de stat cu 32%, cea mai mare creştere din istoria României, că aşa am văzut pe Facebook şi n-am decât să iau de bun, că doar nu ne mint cei care ne conduc... Dacă în administraţia centrală au crescut cu 32%, la noi de ce se taie sau se spune să nu pierdeţi faţă de acum doi ani?”, a mai afirmat Negoiţă.

El a susţinut că sunt mulţi care nu vor să vină să se angajeze pe posturi scoase de administraţia locală, pentru că vor să lucreze „la negru”, deoarece au venitul minim garantat de 700 de lei, plus alte ajutoare.

”De când ne permitem noi să încurajăm nemunca în România? Şi i-am spus şi azi dlui Dragnea. (...) A recunoscut că e în neregulă. Vreau să văd ce vor face”, a mai spus Negoiţă.

”Nu ne-am înţeles. A rămas la fel ca ultima propunere: vom primi 60% din impozitul pe venit, dar vom avea de plătit şi cheltuielile sociale, ceea ce anulează creşterea”, a spus Gheorghe Falcă, primarul Aradului.

Falcă a mai relatat că Liviu Dragnea le-a transmis primarilor în întâlnirea de miercuri ”să dea afară oameni şi să modernizeze serviciile sociale”, să vină şi cu legea zonelor metropolitane.

”Nu vorbim de culoare politică. Aici este lovitură pe tot sistemul de administraţie”, a subliniat Falcă.

Primarul municipiului Arad a mai spus că Dragnea nu a recunoscut că a fost prezent la o întâlnire din 2017 cu conducerea AMR şi premierul Tudose în care s-a cerut administraţiilor locale să accepte reduceri pe 2018, cu promisiunea că vor fi echilibrări şi că în 2019 vor primi suficienţi bani.

”Azi, în partea finală, dl Dragnea a zis: ce aţi vrea să facem? Cum să închidem cifrele? Vorbiţi cu Finanţele, că nu se închid cifrele. Nu se închid cifrele, trebuie să fim sinceri. (...) N-a avut nicio lacrimă în momentul în care colegi primari spuneau: domnule preşedinte, uitaţi, au crescut cheltuielile sociale, pe subvenţia termică, la gaz, cheltuielile de la şcoli şi noi trebuie să le plătim. Dl Dragnea a spus: eu sunt bucuros că v-au crescut veniturile şi punct”, a relatat Falcă.

”Dragnea ne-a spus astăzi: «Domnilor, eu puteam să nu vă dau nimic. Până la urmă e la noi, noi avem pâinea şi cuţitul şi noi decidem. Noi avem majoritatea în Parlament, noi decidem, putem să nu vă dăm nimic». Aşa ne-a spus”, a relatat Negoiţă, spusele sale fiind susţinute şi de ceilalţi primari.

Întâlnirea de la Asociaţia Municipiilor din România (AMR) la care a participat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a încheiat fără o concluzie. Dragnea susţine că administraţia locală va primi bani în plus prin buget, în timp ce Robert Negoiţă şi Gheorghe Falcă au declarat că liderul PSD i-a ascultat, dar le-a spus că nu are atribuţii. Dragnea a fost huiduit de câţiva protestatari şi a avut un schimb de replici cu unul dintre ei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacţionat pe Facebook, relatând că Dragnea le-a spus primarilor că nu a venit să le dea soluţii privind bugetul, pentru că nu are competenţe legale.

