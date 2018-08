Primarii din sate și comune, învinși de tânțari. ”Ne-au prins un pic nepregătiți”

Pro TV

Anul acesta autorităţile au pierdut lupta cu ţânţarii. În cele mai multe sate şi comune, primarii nici nu îşi pun problema să plătească din bugetul local pentru dezinsecţie, pentru că spun ei nu au bani nici pentru lucruri mai importante.

Totul se întâmplă în contextul în care în judeţul Galaţi a fost confirmat primul deces din cauza virusului ''West Nile'', transmis prin înţepătură de ţânţar.

În comuna Independența, la nici 30 de kilometri de Galaţi, primarul spune că abia a avut bani pentru reparaţii şi salarii. Aşa că stârpirea ţânţarilor nu a reprezentat o prioritate.

Viorel Tărbuc, primar comuna Independența, jud Galaţi: "Ce e drept ne-a prins şi un pic nepregătiţi în privinţa fondurilor necesare unei astfel de acţiuni."

În comună învecinată, la Piscu, oamenii vorbesc despre o invazie a insectelor.

Localnică: "Ne-au invadat, era şi casa plină de ţânţari. Nu, n-am văzut cu nimic să se dea."

Primarii localităţilor de pe malul Siretului spun că au cerut bani de la Consiliul Judeţean pentru a se face dezinsecţie în această porţiune cum nu se poate mai prielnică pentru înmulţirea ţânţarilor. De la Consiliul Judeţean nu a venit niciun ban.

Cei de la Consiliul Judeţean Galaţi precizează însă că nu era de competenţa lor. Nici cei de la prefectura nu îşi asumă nimic, pentru că spun ei ţânţarii nu reprezintă o situaţie de urgenţă.

Povestea se repetă şi în judeţul Suceava. În comuna Adâncata, înconjurată de păduri, umezeala ridicată a favorizat apariţia coloniilor de ţânţari. Primarul susţine că o stropire eficientă ar trebui făcută împreună cu cei de la Regia Silvică.

Viorel Cucu, primarul comunei Adâncata: "Au fost ani în care am văzut avioanele survolând pădurile. Nu avem bani. Doar dacă vine rectificarea să mai avem ceva...Din banii ăştia trebuie să îmi plătesc... În urma ploilor torenţiale, am avut dezastru pe toate străzile, iar evaluarea pagubelor este de 8,3 miliarde (vechi)"

Una dintre puţinele localităţi în care s-a făcut ceva este Braniștea, din judeţul Galaţi.

Marian Adamache, primar com Braniștea, jud Galaţi: "Patruzeci de mii de lei noi. Ne-am confruntat la sfârşitul lunii iulie cu o invazie foarte mare de ţânţari. Şi atunci am luat decizia şi am alocat din bugetul local."

Conform procedurilor, încă din aprilie, Direcţiile de Sănătate Publică au notificat toate primăriile, să stârpească dăunătorii însă prea puţini au luat lucrurile în serios.

