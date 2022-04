Primăria Iașiului va fi executată silit, după ce a fost găsită vinovată că nu a strâns animalele de pe stradă. Victima a rămas însă cu sechele pe viață.

Victima: "Și acum, dacă trece un câine pe lângă mine am o senzație că pielea mi se face de găină".

La aproape 6 ani de la incident, femeia, acum în vârstă de 57 de ani, încă nu își găsește liniștea. Teroarea pe care a trăit-o când a fost atacată de 15 câini a marcat-o nu doar fizic, ci și psihic. Obișnuia să meargă în zona pădurii Veneția, de la marginea Iașiului, să aducă apă de la izvor. Parcurgea drumul aproape zilnic, de mai bine de 20 de ani. Dintr-o dată, o haită de câini s-a năpustit asupra ei.

Victima: "A sărit unul în capul meu și m-a dat jos, m-a târât pe spate. Eu fiind cu ghiozdănelul, cu 6 sticle de apă. M-au tras jos și a început fiecare să tragă. Mai mult la picioare. De aici în jos m-a fărâmat de tot".

Reporter: "Cum ați reușit să scăpați?".

Victima: "A ieșit o femeie, o femeie a venit".

Victima a stat mai bine de trei luni în spital, şi a suferit mai multe intervenții chirurgicale, inclusiv un transplant de piele. A primit şi consiliere psihologică.

Victima: "Nu puteam să mă liniștesc. Degeaba îmi făceau injecţii, că dacă mă sculam şi numai tremuram, începeam să plâng, nu ştiam ce e cu mine".

Femeia și-a angajat un avocat și, în cele din urmă, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză, iar Primăria Iași trebuie să îi plătească daune materiale în valoare de 50.000 de lei.

Geanina Poroșnicu, avocat: "Vorbim de o vătămare corporală gravă. Numărul de zile de îngrijire medicală a fost considerabil și vorbim de o traumă de natură psihică, de aceea am făcut și o evaluare psihologică foarte serioasă".

Despăgubirea va fi plătită din vistieria municipiului Iaşi.

Mihai Chirica, primarul Iașiului: "Nu știm de unde veneau câinii respectivi, că veneau de pe raza municipiului, că veneau din comunele alaturate... O parte dintre ei am putut să îi prindem, i-am găsit pe domeniul public, iar pe alții nu i-am mai putut prinde. Situația a fost tragică pentru doamna respectivă. Noi am încercat și atunci, am luat legătura cu ea la spital, să vedem de ce are nevoie".

În urma incidentului, femeia a fost nevoită să se pensioneze, iar acum se deplasează cu dificultate. Din casă iese doar însoțită de un membru al familiei.