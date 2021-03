Prima zi adevărată de primăvară. Oamenii s-au bucurat de vremea superbă, chiar înaintea înăspririi restricțiilor

Cu o zi înainte de restricţiile anunţate de autorităţi, oamenii au profitat de vremea superbă de primăvară şi au ieşit din case.

Parcurile, muzeele şi terasele din marile oraşe au fost arhipline. Aglomeraţie a fost şi pe falezele de la malul mării, dar şi pe aleile din Timişoara, oraş aflat în carantină.

După săptămâni cu ploi şi ninsori, primăvara în sfârşit a recâştigat terenul, soarele a prins puteri şi copacii au înflorit, aşa că e greu să stai în casă. La orele prânzului, pe o vreme superbă, sute de bucureşteni au ieşit la plimbare pe malul lacului Herăstrău.

„Superbă, în sfârşit este bine venită după atâta iarna este bine venită. Noi suntem de la mare, iubim soarele, aşteptam vara propriu-zisă, nu primăvara” spune un cuplu ieșit sub razele soarelui.

Citește și Compromis pentru vacanța de Paște între Minister și asociațiile de elevi și părinți

A fost atât de cald, încât unii s-au aşezat pe iarbă şi s-au lăsat mângâiaţi de razele soarelui, în timp ce alţii s-au înghesuit să facă o plimbare de câteva minute cu vaporaşul. Mulţi au alergat ca-n miez de vară, în pantaloni scurţi şi tricou, pe marginea lacului.

„Ieşim cu încredere, ne-am vaccinat, avem anticorpi, e super”, spune altcineva.

Nu la fel de încântaţi sunt însă vânzătorii de la tonetele din parc. Potrivit noilor restricţii, care intră în vigoare de duminică, vor fi nevoiţi să-şi închidă tarabele la ora 18.00.

„Astă seară o să stăm şi noi cât mai mult posibil, de mâine ne conformăm. O să murim de foame cu tot cu copiii în casa. Asta e aer liber, trebuia să ne lase, să nu se aglomerează nimeni, nu e bătaie pe noi” spune un vânzător.

Forfotă a fost şi la Muzeul Satului.

„E prima oară când venim aici. E foarte frumos, cel puţin pentru noi, cu copiii, parcă nu eşti în Bucureşti. Curat” spune o vizitatoare.

Este ultima zi de weekend în care oamenii mai pot ieşi din casă până la ora 22.00, iar vremea pare că ține cu cei care vor să se bucure de aer curat. Primăvara şi-a intrat în drepturi în Capitală, soarele a ieşit din nori, iar maxima a ajuns la prânz la 16 grade Celsius.

Şi terasele se vor închide mai repede, aşa că mulţi au profitat din plin de programul de azi.

Pe Calea Victoriei nu găseai o masă liberă, la fel şi în Centrul Vechi.

La mare, atmosfera a fost ca de vacanţă! La peste 15 grade Celsius, mii de oameni au ieşit să se relaxeze pe malul mării, pe faleză sau pe plajă.

„M-am simţit eliberată când am ajuns pe plajă şi am văzut marea este superbă şi am nimerit şi o zi foarte frumoasă, aşa a fost să fie foarte frumos” mărturisește o femeie.

Bucătăriile cherhanalelor nu au făcut faţă comenzilor iar clienţii au fost nevoiţi să stea chiar şi câte două ore ca să se elibereze vreo masă.

În Timişoara, nici carantina n-a avut puterea să-i ţină pe oameni în casă. Aleea cu cireşii japonezi şi malurile Begăi au fost astăzi arhipline. Unii au făcut sport, alţii au stat pe bănci, dar cei mai mulţi şi au făcut poze sub aleea încărcată de flori roz. Medicii spun că în special primăvara e bine să profităm de soare, cu beneficii pentru sănătate.

Psihiatru Gabriela Bondoc:

„Ne creşte energia , creierului îi place soarele. Avem nevoie de un plus de energie în această perioadă în care veştile proaste anulează începutul primăverii, dar începutul primăverii a avut acest efort psihologic, fiecare dintre noi simte acest avânt energetic , ne vom trezi făcând tot felul de lucruri noi.”



Meteorologii anunţă şi pentru duminică vreme frumoasă.