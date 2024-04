Prima reacție a lui Cîrstoiu, după ce a fost retras din cursă: „Un medic nu abandonează niciodată”

„Mi-aş dori ca toţi politicienii care sunt acuzaţi de presă să explice public, dacă sunt vinovaţi sau nu, aşa cum am făcut eu. Eu afirm încă o dată: nu sunt incompatibil”, a recționat medicul pe Facebook, după retragerea sa din cursa electorală, în urma ședinței coaliției din noaptea de luni spre marți.

„Am vrut să îmi pun la dispoziţia oamenilor calităţile manageriale pe care le am. Am crezut că este posibil să mă implic din exteriorul politicii şi să încerc să schimb lucrurile. Am fost supus unor atacuri care au ca miză multiplele probleme nerezolvate ale sistemului medical, din care fac şi eu parte”, a afirmat medicul, subliniind că poate este momentul pentru o discuţie aprofundată despre aceste probleme şi că „medicii salvează vieţi, oriunde lucrează”.

PSD şi PNL au decis să candideze separat la Primăria Capitalei, renunţând astfel la candidatura lui Cătălin Cîrstoiu, după 14 ore de negocieri. La ultima parte a ședinței a participat și Cîrstoiu, iar la ieșire a declarat jurnaliștilor că decizia retragerii sale le aparține politicienilor.

