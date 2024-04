Cum își justifică averea Cătălin Cîrstoiu, candidat PSD-PNL Primăria Capitalei: ”Am muncit an de an, de dimineaţa până seara”

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, spune despre averea sa că el şi soţia sa au muncit "an de an, de dimineaţa până seara".

Cîrstoiu susține că toate criticile apărute în această privinţă reprezintă "nişte idei răuvoitoare ale grupurilor de interese alimentate de USR în anumite zone ale presei, pentru a denigra un om şi pentru a-i schimba gândurile".

Întrebat la B1 Tv, potrivit Agerpres, în legătură cu averea sa, despre care oponenţii spun că este trecută pe firme şi că provenienţa este discutabilă, Cătălin Cîrstoiu a spus că averea a făcut-o prin muncă.

CITIȚI ȘI: Declarația de avere a lui Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei - 25 de conturi bancare și un Cadillac

"Este absolut de ajuns. Este o jignire instrumentată de strategii de campanie ai unora, iar eu şi soţia mea am muncit an de an, de dimineaţa până seara, cum cei care spun chestia asta n-au făcut-o. (...) Orice om care are nişte societăţi comerciale şi are o activitate în privat face acest lucru, nu e un secret", a adăugat Cîrstoiu.

El a mai menţionat că aceste critici legate de averea sa sunt alimentate de USR pentru a-i "schimba gândurile", precizând că va "continua lupta".

"Astea sunt nişte idei răuvoitoare ale grupurilor de interese alimentate de USR în anumite zone ale presei, pentru a denigra un om şi pentru a-i schimba gândurile. Nu, n-o să-mi schimbe gândurile. Eu îmi voi continua lupta, indiferent ce spune USR", a mai afirmat Cătălin Cîrstoiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: