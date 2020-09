Prima reacție a Adelinei Pestrițu după ce s-a vindecat de Covid. Dezvăluiri din perioada de izolare

Adelina Pestrițu, unul dintre influencerii cu cei mai mulți urmăritori în România, le-a transmis un mesaj fanilor de pe rețelele sociale, după ce s-a vindecat de Covid.

Vloggerița le-a spus fanilor că a terminat tratamentul pentru Covid-19 și că nu a mai avut intervenții pe rețelele sociale, în ultima perioadă, deoarece a ales să se concentreze asupra sănătății sale.

"Regret că nu am fost atât de activă pe rețelele sociale, dar am decis să mă concentrez 100% pe starea mea de sănătate. Nu e plăcut să fii bolnav, dar în aceste momente alegi să te gândești cum să revii sănătos lângă familia ta și mai ales lângă copilul tău. În perioada de izolare, mi-am scris toate gândurile într-un articol pe care îl voi urca pe blogul meu, unde vă povestesc detaliat despre toată această experiență. Mi-am terminat tratamentul, mă simt mult mai bine", le-a transmis Adelina Pestrițu fanilor de pe Instagram.

Adelina Pestrițu a anunțat că este bolnavă, în urmă cu aproximativ zece zile, când a fost internată în spital.

”Am simţit o stare de oboseală accentuată şi mi-am dat seama că nu pot să conduc, că trebuie să mă odihnesc. Ulterior am simţit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult. M-am dus să mă odihnesc, când m-am trezit am rămas fără gust şi fără miros. Evident că m-am speriat, sunt un om ca voi toţi şi am un copil, am părinţi, am socri. Am purtat mască, m-am dezinfectat constant pe mâini, devenisem obsedată de spălat pe mâini şi iată că sunt în punctul în care am un test pozitiv Covid-19", spune atunci vloggerița cu 15 milioane de urmăritori pe Instagram.